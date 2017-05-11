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190 миллионов рублей потратят на дворы, а 100 миллионов - на общественные зоны

11.05.2017 14:38 0 731
190 миллионов рублей потратят на дворы, а 100 миллионов - на общественные зоны

11 мая состоялось внеочередное заседание Городской Думы.

Депутаты внесли изменения в бюджет города.

За счёт перераспределения средств, 20 миллионов рублей выделяется на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановление платежеспособности муниципального предприятия «Управление калужского троллейбуса».

500 тысяч рублей выделяется на оплату взноса в уставной фонд  МУП «Калугаспецавтодор».

Также депутаты обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий.

Как сообщил парламентариям начальник управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ, на проведение работ по благоустройству выделяется 290 миллионов рублей.

Из этой суммы 190 миллионов рублей будет направлено на ремонт дворов, 100 миллионов  - на благоустройство общественных зон.

48% средств выделяется из федерального бюджета, остальные – из областного и городского бюджетов.

Одно из условий включения двора в программу ремонта – согласие жителей на проведение межевания дворовой территории после завершения благоустроительных работ, и софинансирование в размере 1% от стоимости работ. Кроме того, детские игровые площадки и малые архитектурные формы, которые будут установлены во дворах в рамках этого проекта, обязана будет взять на баланс управляющая компания или ТСЖ. Помимо детских игровых площадок и малых архитектурных форм во дворах будет произведён ремонт асфальтового покрытия, обустроены парковочные карманы, установлены урны и скамейки. 

– Предстоит огромный объём работ по благоустройству, – отметил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – подразделения Городской Управы и депутатский корпус должны будут действовать в тесном контакте с жителями, вести разъяснительную работу, кроме того необходимо уложиться в жёсткие сроки и завершить программу до наступления холодов.

Депутат Максим ПЛАТОВ подчеркнул необходимость тщательного подбора подрядчиков и строгого контроля за качеством выполняемых работ.

Реализация программы будет находиться на контроле у депутатского корпуса.  


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Тэги: oбщество городская дума

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