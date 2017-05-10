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Константин Горобцов призвал не терять ни минуты при благоустройстве территорий

10.05.2017 17:10 0 278
Константин Горобцов призвал не терять ни минуты при благоустройстве территорий

С таким призывом Городской Голова города Калуги обратился к руководителям управлений муниципалитета и подведомственных учреждений на рабочем совещании в Городской Управе, состоявшемся 10 мая и обсудившем вопрос о подготовке к реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в который вошла Калуга. Он принят по инициативе политической партии «Единая Россия».

– Мы должны своевременно составить списки адресов, сформировать технические задания и объявить торги на проведение работ, – подчеркнул Константин Горобцов.

Целью приоритетного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем ежегодной реализации с 2017 по 2022 год  комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству. В рамках его реализации в течение нескольких лет городские власти планируют благоустроить множество дворовых территорий и реализовать ряд проектов по благоустройству общественных территорий.

– Основным отличием этого проекта от муниципальных программ прошлых лет является федеральное финансирование.  В 2017 году средства, выделенные из федерального, областного и муниципального бюджетов на выполнение мероприятий программы, составляют 348 183 448, 22 руб.  По условиям участия в федеральном проекте две трети указанных средств – 232 122 298, 81 руб. – будет направлено на осуществление благоустройства дворовых территорий, одна треть средств –  116 061 149, 41 руб. –  на благоустройство муниципальных территорий общего пользования, – сообщил первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги Алексей Дмитриев. –  К настоящему времени в рамках проведения общественного обсуждения данной муниципальной программы от калужан уже поступило 284 предложения, из них 270 – по благоустройству дворовых территорий, 14 – по благоустройству муниципальных территорий общего пользования. Срок приема предложений жителей города по благоустройству дворовых территорий продлен по 11 июня 2017 года.

Существенными условиями для включения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальную программу являются согласие жителей конкретной дворовой территории на проведение межевания дворовой территории после окончания работ по благоустройству; обязательство о принятии на баланс управляющей компанией или ТСЖ, обслуживающих дворовые территории, установленных в рамках проведенных работ по благоустройству малых архитектурных форм.

Константин Горобцов обратился к депутатам Городской Думы Калуги с просьбой принять активное участие в формировании перечня объектов по благоустройству в рамках данной программы. В этой работе также примет участие управление по работе с населением на территориях.

Николай АКИМОВ


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Тэги: oбщество городской голова калуги константин горобцов

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