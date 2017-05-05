Накануне Дня Победы в Законодательном собрании встретили гостей из Рязани

05.05.2017 15:41 235

В пятницу, 5 мая, под председательством Первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Калужской области Виктора Бабурина в областном парламенте состоялся круглый стол, посвящённый 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на тему «На всю оставшуюся жизнь…». Гостями мероприятия стала делегация из Рязани, в числе которой – дочь погибшего при освобождении Калуги красноармейца.

Щит столицы

Лейтмотив мероприятия задал Виктор Бабурин.

- На Калужской земле происходили одни из самых трагических моментов войны и мы до сих пор находим всё новые и новые захоронения наших воинов, - отметил Виктор Сергеевич. Именно под его руководством несколько лет назад областной парламент принял Закон Калужской области «О патриотическом воспитании молодёжи» и присвоении населенным пунктам и рубежам, где на территории области проходили кровопролитные сражения почетных званий. Ряд из них удостоены областного звания «Город воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».

Почетным гостем мероприятия стал почётный гражданин Калуги, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Калужского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Александр Яковлевич Унтилов.

О том, насколько калужская земля полита кровью рассказала редактор Книги памяти Калужской области Татьяна Романова.

- Гитлеровские войска вошли на территорию области 2 октября 1941 года, а последний фашист из области был изгнан 17 сентября 1943 года. Два года линия фронта извивалась змеей по территории нашей области, унося жизни наших солдат.

На сегодня в Книге памяти области более 400 тысяч фамилий – это те, кто погиб на территории нашей области в годы Великой Отечественной войны.

Жительница Рязани нашла могилу отца

В составе рязанской делегации в Калугу приехала и Валентина Воробьева – дочь участника Великой Отечественной войны И.А.Борисова, погибшего в декабре 1941 года при освобождении Калуги.

Как удалось выяснить поисковикам, Иван Борисов был красноармейцем 473 стрелкового полка 154 стрелковой дивизии. Полк атаковал фашистов в районе села Пучково, однако встретила ожесточённое сопротивление немцев из расквартированной там унтер-офицерской школы. Тогда одна часть полка осталась осаждать закрепившихся фашистов, а другая по льду перешла на другую сторону Оки, где бойцы были вынуждены несколько дней воевать в окружении.

В этих боях и получил смертельное ранение красноармеец. Скончался он в госпитале № 2266, расквартированном в здании по ул. Старый Торг, 4. По словам Татьяны Романовой, кстати, в этом госпитале оперировал знаменитый хирург Николай Амосов.

После окончания круглого стола его участники приняли участие в митинге на мемориальном кладбище.