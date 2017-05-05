Калужские коммунисты пообещали ежедневно пикетировать в защиту Ленина

Калужские коммунисты пообещали ежедневно выходить на пикеты в защиту монумента Ленина. Об этом они сообщили в своём официальном издании
- Городским комитетом КПРФ заявлены пикеты в защиту памятника Владимиру Ильичу Ленину, которые будут проходить ежедневно с 7 мая у памятника Ленину на площади Старый торг, на улице Кирова: у кинотеатра Центральный и универмага «Калуга».
Коммунисты заявили, что предложения о переносе памятника - провокация.
- Вопрос переноса памятника Ленину носит политический характер и направлен на отвлечение жителей области от насущных ежедневных проблем: неуклонного роста цен на продукты питания, тарифов ЖКХ, обнищания и высокой смертности населения, - пишут они.
Как мы рассказывали, в конце прошлой недели в сквере Ленина появился постамент. Министр культуры и туризма Павел СУСЛОВ заявил, что в этом месте будет стоять памятник ИвануIII.
Однако на следующий день после этого с журналистами встретился председатель Совета старейшин Калуги Николай АЛМАЗОВ. Он сообщил, что нужно приостановить работы по установке памятника Ивану III в сквере Ленина. Так как монумент великого князя будет странно смотреться в этом месте.
После этого в СМИ стали выступать представители различных политических партий, общественных объединений и историки. Все они предлагают вернуть памятник Ленину на историческое место – в сквер.
- В сквере Ленина должен стоять памятник Иосифу Сталину, - сообщил kp40.ru секретарь калужского регионального отделения КПРФ Владимир ХАНСИ. – Памятник Ленину как стоит, так и будет стоять. Его, конечно, попробуют перенести. Но мы этого не дадим сделать. Я думаю, что и весь город не даст его перенести.
Напомним, что калужский памятник Ленину – первый памятник вождю в России. Установили его в 1925 году в сквере, который с тех пор и называется Ленинским. А в 1984 году он был перенесён к зданию обкома КПСС (ныне это здание администрации области).
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