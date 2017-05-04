Готовим наличку: суд поддержал Роспотребнадзор в вопросе оплаты парковки наличными деньгами

В четверг, 4 мая, Арбитражный суд Калужской области вынес решение по заявлению, которое поступило 15 февраля этого года от МКУ «Служба единого заказа». Учреждение просило признать незаконным предписание регионального Управления Роспотребнадзора от 16 декабря 2016 года.

Документ обязал Службу единого заказа предоставить калужским автомобилистам возможность оплаты уличной парковки наличными. Поводом для появления предписания стала жалоба в Роспотребнадзор жителя областного центра. Он посчитал нарушением своих прав отсутствие такой возможности.

МКУ «Служба единого заказа» с данным документом не согласилось и обжаловало его в суде. Сегодня состоялось финальное заседание по этому делу. Судья принял решение отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью. Будет ли горуправа обжаловать его в вышестоящей инстанции, пока неизвестно.