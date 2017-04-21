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Калужанин пожаловался в Роспотребнадзор на безналичные паркоматы

21.04.2017 15:51 3 839 Оксана КОЛОСОВА
Калужанин пожаловался в Роспотребнадзор на безналичные паркоматы

Возможно, в скором времени калужские автомобилисты всё-таки смогут оплачивать уличную парковку наличными. Ещё в конце прошлого года региональное Управление Роспотребнадзора вынесло постановление о том, чтобы такая возможность автовладельцам была предоставлена.

- Постановление было вынесено после обращения к нам жителя Калуги о том, что нарушены его права и он не может оплатить парковку, - пояснили нам в управлении.

МКУ «Служба единого заказа» с данным документом не согласилось и сейчас обжалует его в суде. О том, как скоро по этому делу вынесут решении, в управлении ничего не знают.

Сейчас калужские автомобилисты могут оплачивать уличную парковку только безналичными способами: с помощью банковской карты, специального мобильного приложения, посредством смс-сообщения или на сайте «Парковочное пространство Калуги».

- Использовать наличные мы не хотим хотя бы из тех соображений, чтобы вандалы не испытывали интерес к паркоматам и не разбивали их, - комментировали ранее это решение городские чиновники. – А также для того, чтобы не организовывать кассовое обслуживание, поскольку оно достаточно дорогое.

К слову, несколько нападений на безналичные терминалы всё же было совершено. Ни одного из хулиганов найти не удалось.

Автомобилисты, со своей стороны, постоянно жаловались на неудобства, связанные с безналичной системой оплаты парковки, и просили предоставить им «денежную» альтернативу.

- Мы слышим обращения людей. Кому-то действительно удобнее оплачивать наличными. Не у каждого есть карточка, - комментировал нашему порталу в июне 2016 года тогдашний первый заместитель городского головы Андрей ЛЫПАРЕВ. – Сразу заменять паркоматы на новые терминалы мы не станем – это не целевая задача. Будем делать это постепенно, в процессе модернизации.

Новые паркоматы, принимающие к оплате наличные, планировалось установить на плоскостной парковке на месте бывшего «белорусского» рынка, а также на платной стоянке, обустройство которой предполагалось в районе станции Калуга-1. Также терминалами, принимающими к оплате наличные средства, собирались оборудовать новые платные парковочные места, которые должны появиться в Калуге в ближайшее время.

Добавим: аналогичный случай произошёл летом прошлого года в Екатеринбурге. В областное упавление Роспотребнадзора обратился с жалобой местный житель.  Он заявил, что паркоматы возле одного из домов Екатеринбурга не принимают наличные и что это является прямым нарушением при предоставлении услуг. По результатам выездной проверки изложенный факт нашел подтверждение.

Как сообщает портал URA.RU, был составлен протокол об административном правонарушении, на основании которого вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Городская служба автопарковок дважды пыталась обжаловать данный документ, однако в обоих случаях заявителю было отказано.


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Тэги: авто парковка

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