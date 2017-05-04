Работники калужского завода 5 месяцев не получали зарплату

04.05.2017 09:38 580

В среду, 3 мая, прокуратура Калужской области опубликовала данные о задержке зарплаты на одном из предприятий Калуги. По её данным, 156 работников АО «Калужское опытное бюро моторостроения» не получали зарплату с сентябрь 2016 по январь 2017 года. Общая сумма задолженности - свыше 13,8 млн. рублей. После вмешательства прокуратуры им было выплачено свыше 10,4 млн. рублей.

- Генеральный директор «АО «КОБМ» привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает областная прокуратура.

Карикатура: Лиза Саблина, 2010 г.