Работники калужского завода 5 месяцев не получали зарплату

В среду, 3 мая, прокуратура Калужской области опубликовала данные о задержке зарплаты на одном из предприятий Калуги. По её данным, 156 работников АО «Калужское опытное бюро моторостроения» не получали зарплату с сентябрь 2016 по январь 2017 года. Общая сумма задолженности - свыше 13,8 млн. рублей. После вмешательства прокуратуры им было выплачено свыше 10,4 млн. рублей.
- Генеральный директор «АО «КОБМ» привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает областная прокуратура.
Карикатура: Лиза Саблина, 2010 г.
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