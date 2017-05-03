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Калужский минобр: «Мы против вовлечения школьников в политику»

03.05.2017 16:22 31 1787 Оксана КОЛОСОВА
Калужский минобр: «Мы против вовлечения школьников в политику»

Как мы рассказывали, выпускник лицея №36 Калуги Александр ВАСИЛЬЕВ подал заявку на проведение 14 мая на Театральной площади митинга, посвящённого проблемам образования. В частности, юноша хочет осветить такие темы, как школьные поборы, взяточничество, качество условий обучения для школьников и студентов. Александр подчёркивает, что митинг носит неполитический характер и что инициатива проведения мероприятия целиком принадлежит ему.

В прошлую пятницу с молодым человеком встретился в лицее человек, представившийся помощником министра образования и науки региона Михаилом Мишиным. По словам Александра, его собеседник намекал на то, что проводить митинг не нужно, так как это может негативно повлиять на будущее и самого школьника, и лицея, в котором он учится.

В самом министерстве ранее нам сообщили, что у министра нет помощника с таким именем и что руководство ведомства выясняет, кто же всё-таки беседовал с Александром. Оказалось, что это был сотрудник регионального министерства образования и науки, отвечающий за профилактику экстремизма в молодежной среде и работающий с образовательными организациями.

- В рамках своего функционала он встретился со школьником и провёл профилактическую беседу, - прокомментировали нам в ведомстве. - Считаем, что она проведена корректно. Министерство образования и науки Калужской области выступает против вовлечения школьников в политическую деятельность, особенно в преддверии важных для них событий - сдачи Единого государственного экзамена и поступления в профессиональные образовательные организации и вузы. Кроме того, целью беседы было стремление выяснить, против каких негативных тенденций в образовании выступают выпускники.

После профилактической беседы Александр Васильев свои планы не поменял. Однако на данный момент проведение митинга по-прежнему под вопросом, поскольку неизвестно, согласовала ли заявку школьника горуправа.


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Тэги: общество александр васильев

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