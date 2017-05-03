Калужский 11-классник собирается провести митинг против поборов в школе

Ученик 11-го класса лицея № 36 Калуги Александр ВАСИЛЬЕВ подал в горуправу заявку с просьбой разрешить проведение митинга на Театральной площади. Мероприятие запланировано на воскресенье, 14 мая, с 14:00 до 17:00. Школьник рассчитывает, что в нём примут участие 150 человек.

- Проблемы, которые я хотел бы осветить на митинге, касаются сферы образования. Это поборы в школах, взяточничество, неудобные условия для обучения школьников и студентов, - рассказал нам Александр. – Для студентов это могут быть плохой ремонт в общежитиях, например. Для школьников – ужасный ремонт в школе, неудобный учебный план в старших классах. При желании его можно скорректировать, но не во всех учебных заведениях этим занимаются.

Александр говорит, что непосредственно в своём лицее с поборами и взяточничеством он не сталкивался. Об этих проблемах ему рассказали друзья и знакомые, которые учатся в других образовательных учреждениях.

- На данный момент я опросил ребят примерно из 20 школ, нескольких вузов и колледжей. В каждом из этих учебных заведений я получил поддержку, - говорит школьник. – Меня эти проблемы коснулись, когда я занимался ракетомоделированием в Центре дополнительного образования. Нам никогда не выделяли деньги на поездки на соревнования. Каждый раз мы оплачивали всё сами. Однажды я стал призёром на конференции. Всех победителей отвозили на космодром в Плесецк. А мне организаторы об этом ничего даже не сказали.

По словам молодого человека, учителя в его в родной школе отнеслись к идее проведения митинга, скорее, нейтрально. Во всяком случае, отговаривать не стали, попросили только быть осторожнее. Нам в лицее по этому поводу ответили коротко: «Мы ещё не обсуждали данный вопрос».

Воздержались от каких-либо комментариев и в министерстве образования и науки Калужской области. Между тем, в прошлую пятницу, 29 апреля, с Александром прямо в лицее провёл «разъяснительную» беседу человек, который назвался помощником министра образования.

- Меня и мою маму пригласили в кабинет завуча. Там меня ждал человек, который представился Мишиным Михаилом Валерьевичем. Сказал, что является помощником министра образования. Никаких документов он не показывал, - говорит юноша. – Не знаю, откуда Михаил Валерьевич узнал о планируемом мероприятии, но информирован он был достаточно хорошо. Знал конкретную дату, когда мы хотим провести митинг, проблемы, которые хотим на нём осветить. Каким образом ему стали известны эти подробности, не знаю – могу только догадываться.

По словам Александра, фактически его собеседник намекал на то, что проводить митинг не нужно, что это может негативно повлиять на будущее и самого школьника, и лицея, в котором он учится, а также спрашивал, кто стоит за этой инициативой.

- За мной никто не стоит. Я сам решил заняться этим делом, - уверяет выпускник. – Михаилу Валерьевичу я говорил о том, что митинг носит неполитический характер, что моя задача – обозначить проблемы, существующие в системе образования.

По итогам мероприятия школьник планирует направить в министерство образования и науки заявление с просьбой провести проверки по нескольким конкретным жалобам, полученным из нескольких школ.

- Призову директоров, чтобы они посодействовали введению индивидуальных учебных планов. Возможно, кто-то из них услышит меня. Ещё одна цель – просвещение. Хочется, чтобы люди знали о своих правах и чтобы потом их не могли запугать. Ну и хочется, чтобы побольше народу пришло в мою команду, чтобы потихоньку сформировывалось сообщество, которое будет заниматься этими проблемами.

На вопрос, есть ли у Александра опасения, что проведение митинга может негативно повлиять на результаты его ЕГЭ, наш собеседник ответил:

- Такие опасения есть, хотя к экзаменам я подготовился неплохо. Михаил Валерьевич, кстати, на это намекал. Но планы относительно проведения митинга я менять не собираюсь. Дело принципа. Потому что эта тема, где бы я ни работал, в будущем всё равно затронет или моих детей, или друзей, или братьев и сестёр. Пока я молодой, почему бы с этим не поработать?

В министерстве образования от загадочного Михаила Валерьевича открестились, сказав, что у них нет сотрудника с такими данными. Сейчас руководство ведомства выясняет, кто же всё-таки беседовал с Александром.

Что касается митинга, то на данный момент ещё неизвестно, одобрила ли горуправа заявку школьника. По закону, его должны информировать об этом в течение трёх дней. Но, возможно, данный вопрос прояснится уже 3 мая.