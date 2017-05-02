Калужские мамы предлагают бойкотировать мини-кремль в городском парке

В Центральном парке культуры и отдыха недавно начался монтаж детского городка, который выполнен в виде деревянного мини-кремля. Он находится на месте бывшей танцплощадки. Последние лет 5 там располагался детский автогородок.

Впрочем, радость калужских родителей в связи с появлением новой интересной игровой зоны оказалась преждевременной. Оказалось, что площадка будет платной. По имеющейся у нас информации, в будни плата за её посещение составит 150 рублей, в выходные дни – 250 рублей. Известие об этом вызвало бурю негодования со стороны калужан.

«Увидела фотографию, обрадовалась: ну вот, думаю, наконец-то, в парке можно будет нормально поиграть, а не на старом комплексе с оторванными горками. И вот на тебе! - пишут мамы в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук». – Получается, что горожанам в городе уже ничего не принадлежит. В парке, в общественном месте, кто-то устраивает свою частную лавочку и бабло рубит».

«Нигде не видела, чтобы горки такого типа были платными!»

«То есть если я приду с четырьмя детьми в выходной, я должна тысячу выложить?!»

«Ужасно! Что должна будет сказать детям мама, пришедшая погулять в парк с тремя детьми? Насколько я знаю, пользование горками такого типа везде бесплатное. Это же не аттракцион, где расход электричества, а горка: поставил – и стоит».

«Я бы на месте мам объявила бойкот этой площадке! – предлагают тут же участники обсуждения. – Просто не ходить туда! Надо ставить на место таких «инвесторов»! Детские площадки должны быть бесплатными!

- Данный земельный участок мы арендуем уже 5 лет. Общий срок аренды – 10 лет, - прокомментировал нам руководитель компании-инвестора Евгений КУЧУРИН. – Детскую площадку мы делаем за свой счёт. Она обошлась нам в 5 миллионов рублей. Для этого брали кредит. Планировали открыть городок к 9 Мая, но к этой дате не успеваем. Думаю, что до конца мая он заработает. Площадка будет коммерческой, но тарифы на её посещение на данный момент ещё не утверждены. Это будет красивое, безопасное место, где дети смогут отдохнуть за небольшую плату. Посещение не имеет ограничений по времени.

Тот факт, что калужане возмущены тем, что новая площадка будет платной, нашего собеседника удивил.

- Если объект коммерческий, он соответственно будет платным. А как тогда инвестиции отбивать, скажите? Мы взяли кредит, облагородили площадку – как она может быть бесплатной? А ведь нам ещё придётся тратиться и на содержание этой площадки, и на её уборку, и на видеонаблюдение, и на охрану. Бесплатно этим никто не будет заниматься! К тому же бесплатная детская площадка в парке есть.

По словам Евгения Кучурина, кроме игровой зоны, на площадке установят ещё и батутный городок:

- Получается, родители заплатили за батуты – 150 рублей за 10 минут, а площадкой дети будут пользоваться бесплатно.

Помимо этого, руководство компании планирует оборудовать территорию городка ещё и игровым оборудованием, предназначенным для детей с ограниченными возможностями. Для них посещение «кремля» будет бесплатным. Но это при условии, если инвестору удастся найти дополнительно 700 тысяч рублей.

А вот льготы для детей из многодетных семей не предусмотрены.

- Мы одно время делали льготы на посещение парка многодетными семьями, - говорит Кучурин. – К нам начали приезжать из Тулы, Москвы – мы просто с ума сошли! Поэтому взяли и отменили эту льготу.

В социальных сетях калужане рассуждают, что появление платной детской площадки было бы воспринято более спокойно, если бы имеющаяся в парке муниципальная площадка находилась в приличном состоянии. На фоне расположившегося по соседству роскошного «кремля» она выглядит довольно жалко. Уже минимум год игровая зона нуждается в ремонте: одна за другой там пришли в негодность обе горки.

Вместо того чтобы заменить сломанные элементы, специалисты МАУ «Калугаблагоустройство», на обслуживании которого находится территория парка, просто демонтировали их, а входы на горки забили досками.



Когда-то здесь была горка.

Как скоро починят детские аттракционы, неизвестно. Оказалось, что площадка, построенная всего три с половиной года назад на частные деньги, является ничейной.

- Детская площадка на сегодняшний день является бесхозной. В ближайшей перспективе хотим взять её на обслуживание. Когда это произойдёт, затрудняюсь ответить, - прокомментировал руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – На сегодняшний день площадка работает, но в сокращённом режиме: там отсутствуют сломанные, безвозвратно утраченные элементы, например, пластиковые горки. Они лопнули. Их уже нигде не производят, поэтому есть трудности с приобретением именно этого элемента. Сможем купить их только в том случае, если площадка будет у нас на балансе.

Попытка выяснить, как получилось, что относительно новый объект, который к тому же находится не где-то на окраине, а в Центральном парке, куда приходят отдыхать дети со всего города, вдруг оказался бесхозным, успехом не увенчалась. В ответ мы услышали: «Бывает такое…»

Прочитано в социальных сетях:

«Это абсурд какой-то! Деньги за просто площадку. Я в шоке. Интересно, есть ещё города, где за горки деньги берут?»



«Думаю, воздержусь от посещения городского парка семьёй пару лет точно, пока младший не подрастёт и не сможет понимать, почему ему нельзя на эту площадку. Как-то жаба душит за покатушки на горке платить такие деньги. ПОЗОРИЩЕ.

«В парк с детьми перестала ходить после того, как там отменили скидки на аттракционы для многодетных. Мне кажется, там давно уже всё частное, кроме, пожалуй, тренажёров и лавочек».

«В московских парках установлены целые городки. Бесплатные. И тут в центральном, простите, парке, детская площадка за деньги. Такой позор!»

«В городской парк нынче вообще нужно ходить с толстым кошельком: там вам и шарики, и карусели, а теперь ещё и горки платные. Уже некуда спрятаться и бесплатно погулять – везде навязчивый сервис батутов, машинок и пр. Остаётся воспитывать в ребёнке умеренность и продумывать маршруты прогулок так, чтобы не наткнуться на всё это. Бойкот вездесущим платным развлечениям!»

Фото: Анастасия ЛАПТЕВА.