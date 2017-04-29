Майские праздники Калуга встретит чистой

29 апреля в Калуге состоялся второй общегородской субботник, еще более широкомасштабный, чем предыдущий. Все управления калужского муниципалитета в преддверии Первомая выехали на закрепленные за ними территории для уборки мусора.
Городской Голова Константин Горобцов принял участие в работах по очистке зеленой зоны, прилегающей к Мостовскому карьеру – месту, на которое в теплое время года жители нередко приезжают для активного семейного отдыха.
Градоначальника сопровождали его сыновья, которые принимали активное участие в субботнике.
- Мы уже завершаем работы по приведению города в порядок, - уточнил Константин Горобцов. – Сегодня на тридцати пяти объектах проводится уборка и вывоз крупногабаритного мусора. Работает более десяти тысяч человек, это практически вся Городская Управа и коллективы подведомственных учреждений. Уже стали чистыми берега рек, озер, зоны отдыха и близлежащие леса. Сегодня мы проводим уборку территории Мостовского карьера. Хочется отметить, что здесь раньше никогда не проводились субботники, поэтому количество собранного на этом месте мусора очень впечатляет.
По состоянию на 11 часов утра в разных районах города в рамках проведенного второго общегородского субботника было собрано 1700 м3 отходов. В течение нескольких дней все это будет вывезено на полигоны.
Константин Горобцов подчеркнул значительную активность горожан и муниципальных служащих, проявленную при проведении всех этих работ и выразил благодарность всем, кто принял участие в уборке города от мусора.
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