Артамонов: «Куда ни пойдёшь – везде эти макраме!»

Как мы рассказывали, в пятницу, 28 апреля, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ провёл брифинг для калужских СМИ. Значительную часть своего выступления глава региона посвятил размышлениям на тему, как и куда утекают бюджетные деньги.

- Численность административно-технического персонала в наших медицинских учреждениях зачастую почти равняется численности медперсонала, - отметил он. - Минимум 4 бухгалтера сидят, 2-3 человека занимаются так называемыми закупками. Я проводил сегодня по этому поводу ещё раз совещание и категорически запретил это безобразие! Каждая больница закупает себе лекарства. В Боровском районе главврач закупил лекарств на целый год. Половина из них за это время испортилась. Спрашивается: зачем это было сделано? Вероятно, тот, кто поставил ему эти лекарства, состоит с ним в неплохих отношениях. Но деньги-то государственные! Я распорядился, чтобы немедленно сравнили цены, по которым закуплены эти лекарства в разных больницах. У нас есть «Калугафармация». Пожалуйста, закажите, они привезут вам по самой низкой цене.

Также Анатолий Артамонов усомнился в необходимости существования некоторых социальных бюджетных учреждений. По мнению губернатора, польза от них сомнительная, в то время как финансирование на их деятельность выделяется огромное:

- Насоздавали огромное количество всяких модных заведений. Как только они не называются: «Доверие», «Мечта», ещё что-то. И это всё такая мельница, которая перемалывает бюджетные деньги. Всё это блажь. 15 сотрудников – 5-6 одних и тех же посетителей, которые придут, лясы поточат, чайку попьют и уходят. Тренажёры там какие-то стоят, которые никому не нужны. Или лапшу на уши вешают: мы тут вяжем, какие-то макраме делаем. Куда ни пойдёшь – везде эти макраме! Как будто у нас в них такая потребность, что без них жить нельзя. А ведь за этими учреждениями скрывается огромная численность бюджетных денег! Но как только мы начинаем какие-то телодвижения по поводу оптимизации этого хлама, ненужного барахла, народ, понимая, что пришёл конец этой блажи, заряжает журналистов, пишет подмётные письма во все инстанции.

Именно так получилось в случае с офтальмологическим отделением Калужской областной больницы, считает Артамонов. Не так давно ходили разговоры о его скором закрытии.

По словам губернатора, это «враньё, которое, наверное, было придумано с больной головы кем-то из сотрудников».

- Совершенно ответственно заявляю, что его никто никогда не собирался закрывать! Это враньё, которое, наверное, было придумано с больной головы кем-то из сотрудников. В МНТК «Микрохирургия глаза» такую же службу создавать не будем, потому что это было бы верхом управленческой глупости.

По словам губернатора, офтальмологическое отделение ждёт сокращение числа койкомест, поскольку существующие сейчас 60 коек себя не оправдывают. Кроме того, отделение будет модернизировано, там появится новое оборудование, а медперсонал пройдёт профессиональную переподготовку. Также врачей обяжут выезжать в районы, где наблюдается нехватка специалистов этой направленности.