В бюджет Калуги внесены поправки

26.04.2017 15:36 572

В среду, 26 апреля, состоялось очередное заседание Городской Думы.

Перед началом работы Глава городского самоуправления поздравил с юбилейными датами и вручил Почётные грамоты Председателю совета Калужского областного отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Александру ДНЕПРОВСКОМУ и Председателю правления Калужской областной благотворительной ассоциации жертв политических репрессий Нинель МОНИКОВСКОЙ.

– Александр Сергеевич и Нинель Петровна много лет трудились на благо нашего города, внесли значительный вклад в развитие культурной сферы Калуги, – отметил Александр ИВАНОВ, – их жизнь – это пример для молодого поколения, пример стойкости и беззаветного служения родной стране.

Затем депутаты внесли поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета осталась без изменений, производится перераспределение средств по предложениям главных распорядителей.

За счёт экономии от проведения закупок на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, миллион рублей выделяется для оплаты задолженности за выполненные работы по паспортизации дорог.

1,8 млн. рублей дополнительно выделяется на ремонт тротуаров и автодорог, 1,2 млн. рублей – на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

1 миллион 175 тысяч рублей выделяется на проведение ремонта дворов и межквартальных проездов.

300 тысяч рублей будет направлено на установку детских игровых комплексов.

7 миллионов 250 тысяч рублей выделяется на проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей.

2 миллиона 250 тысяч рублей – на выполнение работ по сносу аварийных домов.

4,1 млн. рублей выделяется на устройство дренажа многофункционального спортивного зала и выполнение кадастровых работ.

Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйными признаны гидротехнические сооружения, расположенные в районе д. Григоровка и в районе поворота на д. Рождествено, водопроводные сети, расположенные в районе улицы Степана Разина и канализационная сеть по улице Маршала Жукова.

Депутаты утвердили Генеральный план городского округа «Город Калуга».

Изменяются категории земель и функциональное зонирование.

Предусматривается выделение земель под жилищное строительство, в том числе для многодетных семей в районе деревни Юрьевка, а также под размещение промышленных объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Депутаты внесли изменения в план приватизации муниципального имущества на 2017 год.

В план дополнительно включаются 13 объектов недвижимости: гаражи, лифтёрные, разрушенное здание телятника, нежилые здания и помещения. Ранее эти объекты включилась в план приватизации 2016 года, но не были проданы.

Было принято решение о присвоении почётных званий «Заслуженный работник города Калуги».

Почетное звание присвоено 38 калужанам, представителям образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

В Книгу Почёта города Калуги были посмертно занесены участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Григорий Гаврилович ЕРМАКОВ и директор завода «Калугаприбор» с 1961 по 1988 годы Рудольф Яковлевич КРЫЛОВ.

– В годы своей работы в комсомоле мне довелось встречаться с Рудольфом Яковлевичем Крыловым, – рассказал Александр ИВАНОВ, – он был одним из самых выдающихся руководителей предприятий нашего города, внёс огромный вклад в укрепление промышленного потенциала и развитие Калуги.

Депутаты приняли решение провести в 2017 году городской журналистский конкурс «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

Также была утверждена дата проведения городского праздника выпускников. Праздник решено провести 24 июня 2017 года. Торжественное движение выпускников пройдёт по маршруту: Площадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, площадь Старый Торг.

Парламентарии поддержали предложение председателя бюджетного комитета Константина СОТСКОВА о внесении изменений в Положение «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий».

Согласно поправкам, муниципальные предприятия не вправе заключать сделки на сумму, превышающую 500 тысяч рублей без согласия Городской Управы и предварительного согласования проекта сделки депутатами Городской Думы.

В ходе часа контроля была заслушана информация о состоянии общегородских дорог и тротуаров.

На дорогах, отремонтированных в 2012 – 2016 гг. дефекты выявлена на 43 объектах, ведётся претензионная работа.

На ямочный ремонт по расчётам управления городского хозяйства дополнительно потребуется 23 миллиона рублей.

В 2017 году в связи с экономией бюджетных средств планируется ремонт только четырёх объектов, по которым есть решения суда. Это тротуары по улице Можайской и переулку Сельскому, автомобильная дорого по улице Просторная и автомобильная дорога с тротуарами по улице Сельская. Стоимость работ составит 30 миллионов рублей.

Также планируется выделение средств на устройство подходов к образовательным учреждениям.

Депутаты рекомендовали активизировать претензионную работу в отношении недобросовестных подрядчиков.

Заместитель председателя Городской Думы Сергей ПАВЛОВ поднял вопрос о перспективах обустройства тротуаров на улицах Литейная и Окружная.

По мнению начальника управления городского хозяйства Алексея ДМИТРИЕВА для этого потребуются дополнительные денежные средства, кроме того возможно потребуется изъятие земельных участков.

Вопрос было решено рассмотреть на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Депутаты также поддержали предложения председателя комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий Юрия ТИТКОВА по дальнейшей оптимизации системы пассажирских перевозок, обращению к руководству области с просьбой погасить задолженность перед МУП «Управление калужского троллейбуса» и обращению к руководству города с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств на обновление парка техники МУП «УКТ».