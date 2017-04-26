Губернатор встретился с инвалидом, живущим в коммунальном аду

В среду, 26 апреля, глава региона Анатолий Артамонов во время личного приёма граждан пообщался с инвалидом по зрению Сергеем Ивановым из Боровского района.
- Губернатор увидел телевизионный сюжет о судьбе инвалида, живущего в тяжелых условиях в коммунальной квартире и подвергающегося издевательствам со стороны соседа, и дал поручение руководству регионального министерства труда и социальной защиты, а также муниципальной власти оказать ему всю необходимую помощь, в первую очередь, содействие в улучшении жилищных условий, - сообщила в среду, 26 апреля, пресс-служба правительства Калужской области.
Сергей Иванов (в центре).
Напомним, телеканал «Мир 24» показал сюжет о том, что коммунальная квартира, в которой живёт незрячий, фактически непригодна для проживания. После выхода сюжета Следственный комитет начал проверку. А благотворительный фонд собрал деньги на покупку отдельной квартиры для Сергея Иванова.
Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
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