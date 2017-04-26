Главная > Новости > Общество

Губернатор встретился с инвалидом, живущим в коммунальном аду

26.04.2017 15:44 8 1918 Елена Французова
Губернатор встретился с инвалидом, живущим в коммунальном аду

В среду, 26 апреля, глава региона Анатолий Артамонов во время личного приёма граждан пообщался с инвалидом по зрению Сергеем Ивановым из Боровского района.

- Губернатор увидел телевизионный сюжет о судьбе инвалида, живущего в тяжелых условиях в коммунальной квартире и подвергающегося издевательствам со стороны соседа, и дал поручение руководству регионального министерства труда и социальной защиты, а также муниципальной власти оказать ему всю необходимую помощь, в первую очередь, содействие в улучшении жилищных условий, - сообщила в среду, 26 апреля, пресс-служба правительства Калужской области.

Сергей Иванов (в центре).

Напомним, телеканал «Мир 24» показал сюжет о том, что коммунальная квартира, в которой живёт незрячий, фактически непригодна для проживания. После выхода сюжета Следственный комитет начал проверку. А благотворительный фонд собрал деньги на покупку отдельной квартиры для Сергея Иванова.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

«Чистов четверг» в Ледовитом океане 26.04.2017 10:39

Калужане зажгут свечи в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС 26.04.2017 09:08

Травмоопасные спортивные объекты построили в Калужской области на федеральные деньги 25.04.2017 14:41

Мемориальную доску Валентину Берестову откроют в Калуге 25.04.2017 11:19

Калужанка четыре месяца пряталась от мужа в Санкт-Петербурге 25.04.2017 09:55


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 30 апреля, 18:30
Музыкально-интеллектуальная игра "Звуковой барьер"
Вкус граната
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 29 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 30 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 27 апреля, 19:00
Концерт Олега Митяева
Арена КТЗ, ДК
чт 27 апреля, 19:00
Концерт "До последнего вдоха"
Дом музыки
чт 27 апреля, 20:00
Концерт группы "Ундервуд"
Паб Овертайм
чт 27 апреля, 20:00
Концерт "Нигатив"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Форсаж 8
Кухня. Последняя битва
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Время первых
Новости компаний

В Калужском регионе активно растет популярность мобильной связи для бизнеса от «Ростелекома»

Как использовать кредитное плечо на Форексе?

Точно в цель с новой услугой «МегаФон. Таргет»

Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02