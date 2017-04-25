Травмоопасные спортивные объекты построили в Калужской области на федеральные деньги

В понедельник, 24 апреля, на сайте Счётной палаты РФ была опубликована информация о результатах проверки использования правительством Калужской области бюджетных средств, которые были направлены на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.».

В рамках данной программы Министерство спорта России и правительство нашего региона заключили соглашение о предоставлении федеральных субсидий на строительство в области четырёх спортивных объектов.

Речь идёт о спортивном центре с универсальным спортивным залом в Медыни, спортивном комплексе без зрительских мест в Обнинске, многофункциональном спортивном зале в Калуге, физкультурно-оздоровительном комплексе в Юхнове.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Юхнове.

- Соглашения предусматривали финансирование строительства указанных спортивных объектов в общей сложности в размере 462,6 млн. рублей, - сообщает Счётная палата РФ, - в том числе средства федерального бюджета – 130 млн. рублей, средства бюджета Калужской области – 240,7 млн. рублей, средства местных бюджетов – 91,9 млн. рублей.

Аудитор Владимир КАТРЕНКО в своём докладе отметил, что со стороны федерального бюджета финансовые обязательства были исполнены в полном объёме. Вместе с тем, правительством Калужской области после подписания соглашений о предоставлении федеральных субсидий приняты решения о сокращении финансирования строительства спортивных объектов со стороны региона, что противоречит условиям указанных соглашений.

Например, по условиям соглашения софинансирование строительства спортцентра в Медыни со стороны нашего региона должно было составить 126,5 млн. рублей. На момент заключения соглашения средства были доведены областному министерству строительства и ЖКХ в полном объёме. Однако после заключения соглашения финансирование этого министерства было сокращено на 126,5 млн. рублей.

Также установлены факты представления областным правительством в Минспорт РФ в 2013-2014 гг. недостоверных отчётов об использовании федеральных субсидий. Например, регион отчитался, что на строительство спортивного центра в Обнинске в 2013 году из муниципальной казны было направлено 25 млн. рублей. Однако проверка Счётной палаты показала, что областью финансирование строительства объекта за счёт муниципальных средств не осуществлялось.

Аналогичные нарушения выявлены и при строительстве спортивного центра в Медыни.

- Согласно отчёту региона, общий объём средств, направленных на строительство данного объекта, в 2014 году составил 35 млн. руб., в том числе средства бюджета Калужской области – 5 млн. рублей, - сообщает Счётная палата РФ. – Между тем, правительство Калужской области финансирование строительства объекта за счёт регионального бюджета не осуществляло.

Помимо этого, нарушались установленные соглашениями сроки ввода в эксплуатацию спортивных объектов. Нарушение сроков составило от 8 до 22 месяцев. Например, спортивный центр в Медыни ввели в эксплуатацию 17 октября 2016 года, в то время как в соглашении обозначен срок – 2014 год.

Спорткомплекс в Обнинске сдали в сентябре 2015-го, срок по соглашению – 2013 год. Многофункциональный спортзал в Калуге должны были ввести в эксплуатацию в 2014-м. Фактически это произошло 31 декабря 2015 года. На год позже обозначенного в соглашении срока сдали и Юхновский ФОК.

Помимо этого, выяснилось, что при строительстве спортобъектов нарушались нормы градостроительного законодательства. Так, в декабре 2013 года глава администрации Медынского района выдал разрешение на ввод спортивного центра в эксплуатацию. В то время как строительно-монтажные работы на объекте продолжались до осени 2016 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано повторно в октябре 2016-го.

На проектную документацию на многофункциональный спортзал в Калуге было получено положительное заключение государственной экспертизы, несмотря на отсутствие решений по сбору и отводу дренажных вод. В результате в процессе эксплуатации на объекте деформировались стены и деревянные полы в спортзалах. Также там были обнаружены протечки и образование грибка на стенах подвальных помещений.

Владимир Катренко отметил: выявленные нарушения указывают на наличие в действиях должностных лиц, допустивших выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, признаков уголовного преступления.

- Выявленные нарушения ставят под сомнение эксплуатационную надежность построенных в Калужской области спортивных объектов и создают риски травмоопасности и причинения существенного вреда здоровью при их эксплуатации, - цитирует Катренко пресс-служба Счётной палаты РФ. – При этом они используются при проведении занятий детско-юношеских спортивных школ.

Коллегия Счётной палаты приняла решение направить обращение в Генеральную прокуратуру, а в Правительство РФ и правительство Калужской области – информационные письма. Отчёт с результатами проверки также отправят в палаты Федерального Собрания РФ.