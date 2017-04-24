Губернский парк-призрак: замах – на миллион, удар – на копейку

Скоро будет ровно два года, как был дан старт строительству в областном центре, на Правобережье, Губернского парка. Срок достаточный, чтобы подвести хотя бы предварительные итоги реализации этого грандиозного проекта.

Впервые о появлении лесопарка на улице 65 лет Победы заговорили в августе 2014 года. Именно тогда Константин ГОРОБЦОВ, на тот момент занимавший должность начальника Управления городского хозяйства, презентовал на одной из планёрок в горуправе проект благоустройства лесной территории площадью около 50 гектаров. Красочные эскизы впечатляли: просторный бульвар, уложенный тротуарной плиткой; сразу за ним – большая детская игровая зона; между деревьями уютно расположились лавочки и беседки; за входной группой – площадь с фонтаном.

Территорию лесопарка предполагалось разбить на три зоны: бульварную (2,1 га), активного массового отдыха (7 га) и прогулочно-маршрутного отдыха (40,9 га).

- В зоне активного массового отдыха будут организованы места для спортивных занятий, детских развлечений, - рассказывал на августовском совещании Константин Горобцов. – Для удобства отдыхающих на всем протяжении бульвара предусмотрено устройство информационных витрин, биотуалетов, временных торговых павильонов для продажи мороженого и напитков. Вдоль него проложат велодорожки, которые зимой станут лыжными трассами. В лесопарковой зоне запланированы детские игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых. Около одного из входов в лесопарк разместится пункт проката спортивного инвентаря: велосипедов, роликов, лыж. Будут организованы и благоустроены прогулочные маршруты различного назначения: оздоровительные, познавательные, природоохранные.

На центральной площади лесопарка собирались установить летнюю сцену. Говорили о создании крупнейшего в Калуге роллердрома для любителей экстремального спорта. Даже о владельцах собак обещали не забыть: для них в парке должны были обустроить площадку для выгула животных.



Роллердром, по всей видимости, должен был выглядеть вот так.

Спустя полгода концепция несколько поменялась. Появилась идея разбить территорию лесопарка на условные зоны, соответствующие районам области, и закрепить их за конкретными муниципальными образованиями. Тогда же у парка появилось и название: «Губернский». Чья это задумка, неизвестно. Равно как неизвестен и автор всего этого проекта.

Строительство парка разбили на три этапа. На первом перед рабочими ставилась задача расчистить территорию, проложить пешеходные дорожки, обустроить бульварную зону, сделать входную группу. На втором этапе планировалось построить вокруг парка асфальтовую дорогу, провести освещение, оборудовать детскую площадку. Завершающий этап предполагал наполнение парка различными площадками: игровыми, спортивными, тематическими.



Предполагалось, что детские площадки будут такими.

Инвестиции в проект на его старте составили 50 млн. рублей из городского бюджета. Столько же средств выделила областная казна. Темпы, которыми поначалу велась стройка, внушали оптимизм. Строители выполнили работы не только в рамках первого этапа, но и частично те, которые планировались в 2016 году. В частности, была построена объездная дорога вокруг парка, проведено освещение, установлена детская площадка.

Впрочем, первые расхождения теории с практикой наблюдались уже тогда. Например, игровую зону для детей обещали оборудовать деревянным мини-кремлём. Чиновники уверяли, что ничего подобного в Калуге ещё не было. По факту же «кремль» оказался пластиковой «космической станцией».

Остались словами и обещания организовать охрану парка. Заниматься ею должны были казаки на лошадях. Но позже выяснилось, что, пока проект не реализован полностью, лес вроде как парком не считается, а значит, и выделить деньги на его охрану на данном этапе невозможно.

Следующий этап реализации проекта, стартовавший в 2016 году, начался с проблем. Во-первых, оказалось, что входные арки пережили холода с ущербом для себя: местами облезла краска, осыпалась штукатурка, откололись кирпичи. Арки выглядели так, словно их построили лет 10 назад.



Кроме того, после таяния снега часть парка была затоплена. Сотрудникам Управления горхозяйства пришлось думать над тем, как осушить болотистые места. После консультаций со специалистами воду из парка решили выводить с помощью труб.

В 2016 году городские власти планировали завершить обустройство тропинок и полянок, решить вопросы с уборкой парка. Обещала горуправа посодействовать к открытию там торговых точек по продаже мороженого, сладкой ваты, напитков. Говорили даже об организации работы летнего кафе. Реальность оказалась далека от действительности.

- Инвестиции в объект должны были составить 200 млн. рублей. Мы рассчитывали на средства из областного бюджета. К сожалению, они не были выделены, - сокрушался на заседании ТОС «Правгород» прошлой осенью прежний первый заместитель градоначальника Андрей ЛЫПАРЕВ. – Городу пришлось нести бремя строительства Губернского парка на своих плечах. У нас образовалась достаточно крупная задолженность перед подрядчиками – 80 млн. рублей. Выплачено 30 млн. По данному земельному участку у нас 6 контрактов. Не закрыты контракты по освещению, дорожкам внутри парка и по брусчатке.

По словам Лыпарева, в планах на 2017 год значатся обустройство пикниковых зон, укладка объездной дороги вторым слоем асфальта, опилка поросли, уборка мусора и охрана объекта. Впрочем, Андрей Лыпарев не работает в Калуге больше месяца, поэтому не исключено, что планы Управления городского хозяйства в отношении Губернского парка изменились.

Мы направили в горуправу запрос, в котором поинтересовались, какие работы запланированы в парке на этот год. Однако в полученном ответе об этом нет ни единого слова. Остались без комментариев и наши вопросы о том, какая сумма была потрачена на реализацию первых двух этапов проекта и какое количество средств выделено на третий этап. По имеющейся у нас информации, речь идёт о 150 млн. и 50 млн. рублей.

Нынешний год должен был стать финальным в строительстве Губернского парка. Но, судя по содержанию запроса, точка в этой истории будет поставлена ещё не скоро. В ответ на вопрос о том, когда появятся обещанные роллеродром, летняя сцена, игровые зоны и спортивные площадки, дана размытая фраза: эти работы будут рассмотрены «при формировании бюджета г. Калуги на последующие годы». Когда-нибудь будет реализована и идея деления парка на «районы».

А вот кафе и павильонов с мороженым здесь не будет никогда. Официально это земли Лесного фонда, возможности их использования ограничены. Поэтому региональное министерство лесного хозяйства отказалось дать горуправе согласие на включение 25 нестационарных торговых объектов в Губернском парке в схему НТО.

Таким образом из того, что было обещано два с половиной года назад, сейчас в парке имеются парковка, бульварная зона, центральная площадь, одна детская площадка, объездная дорога, пешеходные дорожки, часть из которых, правда, затоплена, а часть недоделана.



Единственная детская площадка парка едва вмещает всех детишек, желающих скатиться с горок и покачаться на качелях.

Прогуливаясь по парку, можно набрести на вычищенные от деревьев круглые площадки. По всей видимости, это и есть те самые пикниковые зоны. Правда, глядя на участки, покрытые гравийной крошкой, с трудом представляется, как можно использовать их именно в «пикниковых» целях.

Сейчас территория парка представляет собой печальное зрелище: местами – непроходимые заросли кустарников, выкорчеванные пни, повсюду валяется бытовой и строительный мусор. Кстати, кроме как на детской площадке, ни одной урны в парке нет.

Этой весной местные жители столкнулись с ещё одной проблемой под названием «деревопад». Из-за сильного ветра старые деревья падают прямо на пешеходные дорожки и иногда лежат так по нескольку дней.



Фото из группы «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте».

Конечно, можно списать все неудачи проекта на экономический кризис. Безусловно, он сыграл свою роль. Однако вряд ли эта причина единственная. Достаточно вспомнить, какой финал имели некоторые другие благоустроительные проекты в Калуге.

Например, попытка создания Губернского парка № 1, который хотели разбить в районе улицы Сиреневый Бульвар. Дальше посадки нескольких каштанов дело не продвинулось, хотя финансовая ситуация на тот момент была относительно благополучной.

А уж какие грандиозные планы были по обустройству склона городского парка! Но потом выяснилось, что проекта благоустройства, по которому собирались проводить работы, нет – он внезапно исчез, и от идеи отказались. Зато пришлось срочно думать, как укреплять склон, который после «облысения» начал сползать.

В этом свете становится тревожно за будущее парка на месте рынка, к строительству которого город планирует приступить уже в мае. С большой долей вероятности можно говорить о том, что замах снова будет грандиозный, а результат окажется копеечным. Но виноват во всём будет, как всегда, кризис.

Фото автора.