На улице Дзержинского заасфальтируют дворы.

20.04.2017 16:34 335

20 апреля Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ провел встречу с жителями домов № 15 по улице Тульской и № 92б по улице Дзержинского.

– В городе стартует партийный проект «Городская среда» и сегодня я встретился с жителями, чтобы выслушать их пожелания и предложения по благоустройству дворовых территорий, – сообщил Александр Иванов.

Жители дома № 15 по улице Тульской высказали свои пожелания по благоустройству придомовой территории. Так как двор небольшой, а машин паркуется много, жителям хотелось бы сделать парковочные карманы и отремонтировать асфальтовое покрытие. Кроме того необходима опиловка старых деревьев.

Жильцы дома № 92б по улице Дзержинского кроме асфальтирования предложили немного расширить проезжую часть для парковки, а также попросили привезти земли для посадки цветов.

– В избирательном округе № 3 в программу «Городская среда» включено 11 дворов,– рассказал Александр Иванов, – в четырёх дворах предусмотрено асфальтирование, также будет заасфальтирован один межквартальный проезд, что касается остальных дворов, то там будем решать проблему парковки машин на зеленых зонах. Для этих целей, по предложению жителей, будет необходимо установить леерные ограждения.