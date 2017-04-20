В Калугу привезли бронзового хирурга

Как мы уже рассказывали, в Калуге в сквере больницы скорой медицинской помощи на улице Октябрьской вскоре появится первый в России памятник фронтовому хирургу. Торжественно открыть его планируют 16 июня в преддверии Дня медицинского работника.

А на днях бронзовую скульптуру привезли в Калугу.

- Художественное произведение весом более 650 кг приехало из Северной Осетии, преодолев 1750 километров, - рассказали в четверг, 20 апреля, в БСМП. - Скульптуру отливали на родине автора – Алана Калманова. Сотрудничество с Аланом Калмановым не случайно – он автор нескольких патриотических работ. Самая известная и трогательная из них - памятник сотрудникам спецподразделений, погибшим при освобождении заложников в бесланском теракте.

Скульптур собирается приехать в Калугу через пару недель - курировать окончательный монтаж композиции.

– До этого времени её никто не увидит – статуя хирурга и бронзовые элементы стелы тщательно упакованы – и для перевозки, и от посторонних глаз.

Так собираются благоустроить территорию рядом с памятником.

А так она выглядит сейчас.

Прототипом памятника стал российский и советский хирург генерал-майор медицинской службы Владимир Семенович Левит. С 1942 по 1950 годы он был заместителем главного хирурга Советской Армии. Левит предложил оригинальные методы лечения некоторых огнестрельных ранений конечностей и грудной клетки. Автор работ по военно-полевой хирургии.

Фото: БСМП.