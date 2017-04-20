В Калугу привезли бронзового хирурга

Как мы уже рассказывали, в Калуге в сквере больницы скорой медицинской помощи на улице Октябрьской вскоре появится первый в России памятник фронтовому хирургу. Торжественно открыть его планируют 16 июня в преддверии Дня медицинского работника.
А на днях бронзовую скульптуру привезли в Калугу.
- Художественное произведение весом более 650 кг приехало из Северной Осетии, преодолев 1750 километров, - рассказали в четверг, 20 апреля, в БСМП. - Скульптуру отливали на родине автора – Алана Калманова. Сотрудничество с Аланом Калмановым не случайно – он автор нескольких патриотических работ. Самая известная и трогательная из них - памятник сотрудникам спецподразделений, погибшим при освобождении заложников в бесланском теракте.
Скульптур собирается приехать в Калугу через пару недель - курировать окончательный монтаж композиции.
– До этого времени её никто не увидит – статуя хирурга и бронзовые элементы стелы тщательно упакованы – и для перевозки, и от посторонних глаз.
Так собираются благоустроить территорию рядом с памятником.
А так она выглядит сейчас.
|Прототипом памятника стал российский и советский хирург генерал-майор медицинской службы Владимир Семенович Левит. С 1942 по 1950 годы он был заместителем главного хирурга Советской Армии. Левит предложил оригинальные методы лечения некоторых огнестрельных ранений конечностей и грудной клетки. Автор работ по военно-полевой хирургии.
Фото: БСМП.
|
Налоговая рассказала, сколько миллионеров в Калужской области 20.04.2017 12:02
«Моё детство прошло под девизом: «Тише, посадят!» 19.04.2017 15:03
И всё-таки мы их пикировали! 19.04.2017 12:15
Сын Высоцкого разведёт кроликов под Юхновом 19.04.2017 09:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: