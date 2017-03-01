В Калуге собирают деньги на памятник фронтовому хирургу

В Калуге ко Дню Победы в сквере больницы скорой медицинской помощи на улице Октябрьской хотят установить первый в России памятник фронтовому хирургу.
- Стоимость скульптурной композиции около 3,5 миллиона рублей, - сообщает 1 марта министерство здравоохранения Калужской области. - Кроме того, понадобятся средства на благоустройство территории возле памятника.
Калужанам и жителям области предлагают принять участие в сборе средств. Для этого открыт специальный счет:
ИНН 4029033060 КПП 402701001
Р/с: 40703810822240003917
Банк: Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
В назначении платежа необходимо указать: благотворительная помощь на памятник фронтовому хирургу.
Фото: министерство здравоохранения Калужской области.
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