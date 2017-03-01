В Калуге собирают деньги на памятник фронтовому хирургу

В Калуге ко Дню Победы в сквере больницы скорой медицинской помощи на улице Октябрьской хотят установить первый в России памятник фронтовому хирургу.

- Стоимость скульптурной композиции около 3,5 миллиона рублей, - сообщает 1 марта министерство здравоохранения Калужской области. - Кроме того, понадобятся средства на благоустройство территории возле памятника.

Калужанам и жителям области предлагают принять участие в сборе средств. Для этого открыт специальный счет:

ИНН 4029033060 КПП 402701001

Р/с: 40703810822240003917

Банк: Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга

к/с 30101810100000000612

БИК 042908612

В назначении платежа необходимо указать: благотворительная помощь на памятник фронтовому хирургу.

Фото: министерство здравоохранения Калужской области.