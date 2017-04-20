Налоговая рассказала, сколько миллионеров в Калужской области

На 1 апреля в налоговые органы Калужской области поступило более 31 тысячи декларации по доходам за 2016 год.

- Декларации с суммой дохода до 1 миллиона рублей подали 29 432 налогоплательщика, - рассказали нам в региональном управлении ФНС. - От 1 до 10 миллионов рублей - 1826 человек, от 10 до 100 миллионов - 30 человек, от 100 до 500 миллионов - 4 человека.

Как отмечают в налоговой, количество калужан, задекларировавших доход более миллиона рублей, в последние годы сокращается.

Приведённые цифры пока не окончательные. Декларации принимают до 2 мая.