ФСБ попросила калужан быть бдительными

В преддверии пасхальных праздников Управление ФСБ России по Калужской области просит жителей региона быть бдительными.
- В случае получения информации о признаках подготовки террористических актов незамедлительно сообщать по телефону доверия УФСБ (4842) 56-18-18, - говорится в сообщении силовиков.
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