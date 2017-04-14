ФСБ попросила калужан быть бдительными

- В случае получения информации о признаках подготовки террористических актов незамедлительно сообщать по телефону доверия УФСБ (4842) 56-18-18 , - говорится в сообщении силовиков.

В преддверии пасхальных праздников Управление ФСБ России по Калужской области просит жителей региона быть бдительными.

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