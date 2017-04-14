Главная > Новости > Общество

ФСБ попросила калужан быть бдительными

14.04.2017 15:32 2 706 Дмитрий Ивьев
ФСБ попросила калужан быть бдительными

В преддверии пасхальных праздников Управление ФСБ России по Калужской области просит жителей региона быть бдительными.

- В случае получения информации о признаках подготовки террористических актов незамедлительно сообщать по телефону доверия УФСБ (4842) 56-18-18, - говорится в сообщении силовиков.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Мошенники стали чаще названивать калужанам 14.04.2017 10:41

Овощи и сметана подорожали за неделю 14.04.2017 07:17

Путина в стразах показали в Калуге 13.04.2017 14:44

Стройка на Правом берегу: развязки пока не будет, улицу Академическую перенесут 13.04.2017 09:25

Калужанин встал на ось Земли 12.04.2017 16:13


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 15 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 16 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 14 апреля, 20:00
Концерт Майи Котовской aka Канцлер Ги
Арт-студия Flat
сб 15 апреля, 19:00
Концерт Алексея Вдовина
Арт-студия Flat
пт 14 апреля, 20:00
Концерт "Говори тише"
LofT9
сб 15 апреля, 21:00
Концерт Kaluga Folk Fest
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Форсаж 8
Время первых
Призрак в доспехах
Смурфики: Затерянная деревня
Новости компаний

Калужский филиал МРСК Центра и Приволжья и муниципалитеты региона совершенствуют систему информационного обмена

Любой смартфон в МегаФоне должен вам скидку 30%

Фундаментальные новости: разновидности и особенности применения

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 Вчера 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Артем Летний's блог - Я видел

Артем Летний 06 апр 2017 20:55

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02