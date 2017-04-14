Мошенники стали чаще названивать калужанам

В последние недели в Калуге увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. В пятницу, 14 апреля, об этом нам рассказали в городском управлении Пенсионного фонда.
- К нам обращаются калужане, которым поступают телефонные звонки от незнакомых людей с просьбой назвать данные СНИЛС, паспорта для проверки начисленных средств пенсионных накоплений в НПФ, уточнить данные банковской карточки, коды, - говорит заместитель начальника УПФР в городе Калуге Людмила СЕРЕБРЕННИКОВА. - Обращаем ваше внимание на то, что специалисты Пенсионного фонда не ходят по домам, не решают по телефону вопросы, касающиеся пенсий, и не запрашивают информацию о персональных данных.
Серебренникова подчеркнула, что любая работа с клиентами происходит только в клиентских службах управления.
- Выезд на дом может быть лишь в исключительных случаях по заявлению самого гражданина, который не имеет возможности самостоятельно добраться до управления, - пояснила она. - При этом дата и время визита сотрудников заранее оговариваются с пенсионером и его родными.
Обо всех подозрительных звонках калужанам рекомендуют сообщать в правоохранительные органы.
Если вам постучали в дверь или раздался телефонный звонок и у вас возникли сомнения по поводу человека, который представился сотрудником Пенсионного фонда, вы всегда можете позвонить по следующим телефонам.
Отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсий по Ленинскому округу:
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Отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсий по Октябрьскому округу:
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Отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсий по Московскому округу:
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