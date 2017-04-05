Обнаружена ещё одна семья попрошаек

В среду, 5 апреля, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Калуге обсудили детское попрошайничество. Там рассказали, что, помимо калужского семейства Власкиных, выявлена ещё одна неблагополучная семья. Дети клянчат деньги на вокзале в Малоярославце.
- Они там еженедельно - с пятницы по воскресенье, когда пассажиропоток увеличивается, - рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Калужского линейного отдела Министерства внутренних дел РФ на транспорте Алексей БЕРЕЗОВСКИЙ. - Несовершеннолетние стоят возле кассы. А мама в это время находится на улице. И там сидит на колясочке старая бабушка-цыганка, она непосредственно руководит этим процессом. Мы детей забираем, бабушка начинает кричать, панику наводит.
Во время рейда за попрошайничеством был замечен, в частности, 10-летний мальчик. Его маму оштрафовали.
В Калуге есть подобная семья, правда, дети предпочитают просить деньги в торговых центрах.
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