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Калужской области потребуется 63 тысячи новых мигрантов

04.04.2017 16:17 18 2032 Дмитрий Ивьев
Калужской области потребуется 63 тысячи новых мигрантов

В 2016 году, без учета внутриобластной миграции, в наш регион прибыло 32 297 человек, а уехал 24 541 человек. Такие данные в понедельник, 3 апреля, озвучили на рабочем совещании в правительстве.

- При этом численность экономически активного населения области в 2016 году составила 535,3 тыс. человек, или 52,7 % от общей численности населения региона, - подчёркивают в пресс-службе правительства.

По прогнозам, в 2017–2023 годах региону потребуется дополнительно более 63,3 тыс. рабочих и специалистов. В 2016 году наибольший дефицит кадров был в строительной отрасли.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что наш регион заинтересован в притоке иностранных граждан, но при этом условия их переезда должны быть прозрачными.

- Благодаря реализации программы по переселению соотечественников, в область переехало большое количество грамотных, востребованных специалистов, - считает он. - Работу в этом направлении нужно продолжать. Люди должны приезжать в область и оставаться. Должны быть созданы оптимальные условия для получения необходимых документов. В связи с этим нужно ускорить темпы ремонтных работ в многофункциональном миграционном центре.

Напомним, многофункциональный миграционный центр будет открыт в деревне Старомихайловская Боровского района вблизи технопарка Ворсино. Там мигранты будут проходить медицинские обследования, сдавать экзамены на знание русского языка и получать патенты.


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Тэги: общество анатолий артамонов миграция

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