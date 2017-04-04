Калужской области потребуется 63 тысячи новых мигрантов

В 2016 году, без учета внутриобластной миграции, в наш регион прибыло 32 297 человек, а уехал 24 541 человек. Такие данные в понедельник, 3 апреля, озвучили на рабочем совещании в правительстве.
- При этом численность экономически активного населения области в 2016 году составила 535,3 тыс. человек, или 52,7 % от общей численности населения региона, - подчёркивают в пресс-службе правительства.
По прогнозам, в 2017–2023 годах региону потребуется дополнительно более 63,3 тыс. рабочих и специалистов. В 2016 году наибольший дефицит кадров был в строительной отрасли.
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что наш регион заинтересован в притоке иностранных граждан, но при этом условия их переезда должны быть прозрачными.
- Благодаря реализации программы по переселению соотечественников, в область переехало большое количество грамотных, востребованных специалистов, - считает он. - Работу в этом направлении нужно продолжать. Люди должны приезжать в область и оставаться. Должны быть созданы оптимальные условия для получения необходимых документов. В связи с этим нужно ускорить темпы ремонтных работ в многофункциональном миграционном центре.
Напомним, многофункциональный миграционный центр будет открыт в деревне Старомихайловская Боровского района вблизи технопарка Ворсино. Там мигранты будут проходить медицинские обследования, сдавать экзамены на знание русского языка и получать патенты.
|
Дожди практически не повысили уровень воды в калужских реках 04.04.2017 16:02
Калугу показали в Милане 04.04.2017 12:40
Фоторепортаж: как «тушили» калужский ТЮЗ 03.04.2017 17:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: