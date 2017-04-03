Дендролог о липовом парке на месте рынка: «Можно сделать что угодно и где угодно»

Как мы рассказывали, в субботу, 1 апреля, Калугу посетил московский дендролог и арборист Дмитрий ЗВОНКА.

Он осмотрел не только деревья, но и площадку под будущий парк, который разобьют на месте рынка. Она ему показалась небольшой, смутили эксперта и коммуникации. Но их весной обещали вынести.

Торговля на рынке полностью прекратилась 1 апреля. На плошадке у купольного здания разбили асфальт.

- Можно сделать что угодно и где угодно, если грамотно спроектировать, - вынес свой вердикт Дмитрий. – Липы – хороший вариант для парка, можно ещё посадить лиственницы, дуб, клён, ясень и вязы. Однако проект должен быть очень грамотный.

Узнав, что рынок на этом месте был не одно столетие, Дмитрий удивился, почему площадку не предоставили археологам.

- Я бы в первую очередь вызвал археологов, может быть, в культурном слое столько всего интересного.

Напомним, что с 1 апреля рынок полностью закрыт. На его месте разобьют парк. Городской голова Константин Горобцов сообщил, что первые деревья – крупномерные липы – начнут сажать уже этим летом. Однако до сих пор общественности не предоставили проект парка, не названа и его стоимость.

Фото автора.