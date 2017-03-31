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В Могилёве прошел форум городов-побратимов

31.03.2017 15:35 0 55
В Могилёве прошел форум городов-побратимов

Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ принял участие в девятом форуме городов-побратимов России и Белоруссии, прошедшем в городе Могилёв 30 – 31 марта.

Встреча городов-побратимов двух стран имеет давнюю историю. Впервые она состоялась в Гомеле в 1998 году. С тех пор поочередно российские и белорусские города принимают форум. Самое первое соглашение о побратимских связях было подписано в 1992 году. Тогда породнились подмосковный Подольск и белорусский Борисов.

В Могилев съехались около 150 представителей городов-побратимов двух государств и гостей из стран СНГ. Беларусь представляли мэры всех областных центров. С российской стороны участвовали делегации из Пензы, Вологды, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга и других городов.

Основной темой форума было «Расширение взаимовыгодного сотрудничества городов-побратимов как потенциальный ресурс укрепления интеграционных процессов в условиях трансформации современного мира».

В ходе форума обсуждались актуальные вопросы, связанные с разработкой и реализацией совместных экономических, инвестиционных и инфраструктурных проектов, программ сотрудничества в области культуры, здравоохранения, спорта, а также с обеспечением эффективного обмена опытом между муниципальными властями, научными центрами и учебными заведениями, общественными организациями и предпринимательскими объединениями.

Глава Калуги выступил с докладом на тематической секции «Сотрудничество в области культуры, спорта и туризма, молодежной политики, в развитии народной дипломатии».

Александр ИВАНОВ предложил активизировать связи Калуги и городов республики Беларусь в сфере культуры, спорта и молодёжной политики,

– Уверен, что выступления калужских театральных и музыкальных коллективов будут интересны и белорусским любителям театра и музыки, также как выступления белорусских коллективов вызовут интерес у калужан, – заявил Александр ИВАНОВ,  –сотрудничество между калужскими и белорусскими учреждениями дополнительного образования, их совместные выступления, обменные гастроли, позволит всем участникам получить новый интересный опыт, а также будет способствовать установлению дружеских отношения между молодёжью наших стран. Организация совместных российско-белорусских турниров, спортивных состязаний,  молодёжный обмен укрепит наши дружеские связи и пойдёт на пользу всем участникам. Мы, со своей стороны готовы всячески поддержать подобные начинания.

Глава Калуги также предложил наладить сотрудничество между общественными организациями и органами местного самоуправления городов России и Белоруссии.

 – Важным аспектом народной дипломатии является сотрудничество между представительными органами муниципалитетов,  – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – в состав представительных органов входят депутаты, избранные непосредственно населением.  Всех нас объединяет одно: наша главная задача – работа на благо жителей. 

Мы можем плодотворно сотрудничать, обмениваться опытом, успешными муниципальными практиками и наработками в сфере управления. У Городской Думы Калуги подписаны соглашения о сотрудничестве с городскими советами Смоленска и Тулы. Считаю, что для укрепления наших отношений будет целесообразно подписать подобные соглашения с представительными органами городов республики Беларусь.

Были затронуты и вопросы экономического сотрудничества, в первую очередь в строительной отрасли и туристической сфере. Александр ИВАНОВ отметил, что белорусскими застройщиками в Калуге не только возведено множество жилых домов, но инвестировано порядка 17 миллионов рублей в благоустройство микрорайона «Малиновка».

– Уверен, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем, а наши дружеские и побратимские связи со временем станут только крепче. Практически во всех сферах межмуниципального сотрудничества, таких как экономика, промышленность, образование, культура и спорт у нас есть хорошие перспективы для развития отношений, вместе мы сможем добиться новых впечатляющих успехов, – подчеркнул Александр ИВАНОВ в завершении своего выступления.


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Тэги: oбщество городская дума

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