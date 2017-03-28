Зам. председателя комитета Совета Федерации встретился с калужанами

28.03.2017 11:29 270

24 марта руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей АЛЕКСАНДРОВ совместно с руководителем аппарата Калужского отделения Ассоциации юристов России, депутатом Городской Думы Денисом КУРГАНОВЫМ провели тематический прием граждан, посвященный году экологии в России.

Денис КУРГАНОВ: Перед приемом была проанонсирована тема экологии, но люди обращаются с самыми разными проблемами: это и ЖКХ, и собственность, и земельные вопросы. Все пришедшее сегодня получили юридическую помощь, ответы на вопросы, мы помогли направить запросы, соответствующие обращения, кому-то смогли оказать помощь прямо на месте. С нами сегодня работала группа помощников, которая помогла оперативно решить ряд проблем. Что касается непосредственно вопросов экологии, то поднимались острые и наболевшие вопросы, волнующие калужан.

О плате за вход в Нацпарк Угра

Я считаю, что сам факт взимания платы, это не совсем правильно. Возможно, это законно, но не правильно. Территория никоим образом не огорожена, жители не смогут определить где начинается, а где заканчивается территория нацпарка Угра. Определить это может только работник парка, имеющий карту с описанием границ. Я поддерживаю Губернатора Калужской области, который сказал, что необходимо пересмотреть позицию по этому вопросу. Если и дальше двигаться в этом направлении, то можно дойти до взимания денег за сбор ягод и грибов. Это абсурд. Мы, как Ассоциация юристов не останемся в стороне от решения этой проблемы. Вопрос будет озвучен на федеральном уровне и будем надеяться, что вопрос о платном посещении нацпарка Угра будет снят.

О разведении костров

Этот вопрос особенно остро встает с наступлением весны, когда все тянутся на природу, на пикники. На мой взгляд, Калуга очень сильно отстает от развитой инфраструктуры других городов центральной России, где есть специально отведенные места, для того, чтобы люди могли отдохнуть, в том числе с разведением костров. Я не знаю, где у нас в Калуге можно поставить мангал. Это общегородская проблема, когда таких мест нет в принципе. В год экологии этот вопрос необходимо обсудить с Городским Головой, такие места в нашем городе должны быть, на этих площадках необходимо оборудовать места для разведения огня. Мы планируем поднять этот вопрос на депутатской группе, и если другие политические партии нас поддержат, то поставить вопрос об изыскании таких земельных участков под места отдыха калужан. Если наши коллеги согласятся, то мы направим обращение на имя Городского Головы.

О несанкционированных свалках

Эту проблему нельзя решить в одночасье, учитывая её масштаб. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях Городской Думы. Число несанкционированных свалок вызывает у меня искреннее удивление – по последним данным в Калуге их более 900! Необходимо принять все меры для борьбы с несанкционированными свалками, однако этот вопрос находится в тесной связи с проблемой создания нового полигона коммунальных отходов и развитием индустрии переработки мусора.

Кстати, на приёме некоторые граждане возмущались по поводу проведения субботников, они считают, что убирать дворовые территории и территорию города должны управляющие компании и городские коммунальные службы. Субботник – дело добровольное, но, тем не менее, я считаю, что убрать свой двор, свой подъезд, места, где мы с вами живем – необходимо, и это вполне нормально!

Куда вывозится мусор

Полигон ТБО в Грабцево закрыт по решению суда, захоронение бытовых отходов там прекращено. Вопрос закрыт. Но есть другой вопрос, куда мусор вывозить?! Долгосрочной перспективы развития цивилизованного города без строительства полигона не может быть. На приёме жители интересовались, где будет расположен новый полигон, куда вывозят мусор, они обеспокоены возможным ростом тарифов. К сожалению, чёткого ответа у нас сейчас нет, но я уверен, что городские и областные власти найдут решение этой проблемы.

В заключении хотелось бы отметить, почему в России те или иные года объявляют годами, например, «Медицины», «Образования», или как текущий год – «Годом экологии», Это делается для того, чтобы на обозначенной проблеме сконцентрировать пристальное внимание госструктур, депутатов, общественных деятелей. Высвечивается проблема, актуальная для всей нашей страны. Вопрос мусора – это очень актуальная тема. Мы прибираемся в Арктике, убираем Северный полюс, между тем в наших городах, там, где все мы живем, вопросов экологии на самом деле гораздо больше. Мы видим свою задачу в том, чтобы исходя из запросов жителей, определить самые больные точки и дать предложения или готовые решения по этим вопросам. Этим мы и займёмся в дальнейшем.