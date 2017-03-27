В Калуге растет популярность интернет-шоппинга

27.03.2017 15:03 490

Жители Калуги стали чаще заказывать товары в интернет-магазинах. По данным службы доставки Boxberry только за первые два месяца этого года в Калугу было доставлено более 4 тысяч посылок с заказами. А в 2016 году горожане совершили на 25% больше интернет-покупок, чем годом ранее. В целом количество заказанных в прошлом году товаров превысило 20 тысяч.

«Рост интереса к интернет-шоппингу обусловлен целым рядом причин, - рассказывает Алексей Бездеткин, коммерческий директор Boxberry. - Покупая онлайн, вы не только экономите время и средства, но и получаете возможность заказать нужный товар даже из отдаленных регионов страны. Поэтому интернет-продавцы, которые могут обеспечить покупателям надежную доставку товаров по всей России, имеют гораздо больше шансов привлечь новых клиентов и увеличить объем продаж. Тем более что вопрос с доставкой решается просто и быстро. Например, чтобы начать работать с Boxberry потребуется буквально несколько минут - столько времени потребуется для регистрации в Личном кабинете на сайте компании».

Передавать заказы на доставку интернет-магазин может сразу после регистрации на сайте Boxberry. В Калуге услуга приема заказов доступна в отделениях, расположенных по следующим адресам:

улица Никитина, дом 41, строение 1;

Грабцевское шоссе, дом 20;

улица Кибальчича, дом 8;

лица Ленина, дом 51, офис 120.

В настоящее время региональная сеть Boxberry насчитывает 1138 отделений в 325 российских городах. Компания гарантирует своим партнерам строгий контроль за соблюдением сроков доставки и своевременное перечисление средств за выданные заказы. При этом интернет-магазин сам устанавливает условия доставки: проверку комплектации, оплату после вскрытия, частичный выкуп, прием возвратов, прием наложенного платежа.

Владельцы онлайн-магазинов, зарегистрированные на сайте Boxberry, могут бесплатно пользоваться всеми web-разработками компании. Готовые IT-решения обеспечивают быстрый обмен данными со службой доставки и не требуют привлечения web-разработчиков для установки и настройки.

Используйте возможности Boxberry, чтобы привлечь новых покупателей со всей России. Подключайтесь прямо сейчас, и преимущества компании начнут работать на ваш бизнес.