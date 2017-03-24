На Театральной площади соберут макулатуру и пластик

Очередная акция по сбору вторсырья пройдёт в субботу, 25 марта, с 10:00 до 15:00 на Театральной площади в Калуге.

- Мы принимаем макулатуру, стекло, металл, пластик №1, 2, 5, - сообщают волонтёры. - О том, как правильно разделять, читайте на сайте. - А также ждём участников, готовых помочь нам на акции в роли волонтёра.