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На Театральной площади соберут макулатуру и пластик

24.03.2017 09:44 9 611 Дмитрий Ивьев
На Театральной площади соберут макулатуру и пластик

Очередная акция по сбору вторсырья пройдёт в субботу, 25 марта, с 10:00 до 15:00 на Театральной площади в Калуге.

- Мы принимаем макулатуру, стекло, металл, пластик №1, 2, 5, - сообщают волонтёры. - О том, как правильно разделять, читайте на сайте. - А также ждём участников, готовых помочь нам на акции в роли волонтёра.


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Тэги: общество

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