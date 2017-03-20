У Калуги появился велопутеводитель

В понедельник, 20 марта, на планёрке в городской управе состоялась мини-презентация первого калужского велопутеводителя. Его представил заместитель начальника Управления экономики и имущественных отношений Роман ЕВСТРАТОВ. Изучить велопутеводитель могли все участники планёрки. Брошюру раздавали всем желающим перед началом совещания.

- Велопутеводитель подготовлен в рамках программы по развитию туризма, - рассказал Евстратов. – Он представлен на двух языках. Включает в себя три веломаршрута: центральный, космический и спортивный. Распространяться будет в туристко-информационном центре и во всех веломагазинах.

Городскому голове Константину ГОРОБЦОВУ путеводитель показался слишком мрачным.

- Темноват. Как будто у нас ночная Калуга. Посветлее надо было.

- Константин Михайлович, вопрос прорабатывали с дизайнерами, советовались со многими, - ответил Евстратов. – Сколько людей, столько и мнений. В любом случае, каждый раз мы делаем что-то новое.

Комментариев по поводу того, когда в городе появятся велодорожки для совершения безопасных прогулок по указанным маршрутам, со стороны градоначальника не прозвучало.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.