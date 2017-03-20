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Полицейские скрутили калужан, пытавшихся перекрыть дорогу у Дома правительства

20.03.2017 14:52 44 4554 Елена Французова

В понедельник, 20 марта, в 8 утра у дома областного правительства на улице Пролетарской в Калуге было многолюдно. Вокруг группы людей ходили встревоженные полицейские. Один из них в итоге подошёл к толпе и зачитал статьи Кодекса об административных правонарушениях.

– Об ответственности вы предупреждены, - подытожил страж порядка своё монотонное чтение.

– Я действую в рамках правового поля, - строго добавил он тем, кто попытался его перебить.

Ранним утром дольщики микрорайона «Солнечный» решили провести флешмоб: в течение часа ходить по нерегулируемому пешеходному переходу у Дома правительства – по  улице Московской. Тем самым создать пробки в час пик. О своей акции они предупредили правоохранительные органы и местные СМИ.

- Мы собрались, чтобы в который раз власти и застройщик обратили внимание на дольщиков микрорайона «Солнечный», - рассказала одна из организаторов акции Елена ШУМИЛИНА. - Мы требуем наконец-то завести уголовное дело на застройщиков, а также отставки правительства Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым. У нас квартиры в недостроенных домах. Мы не можем реализовать своё конституционное право на жильё с 2014 года. Люди выплачивают ипотеку, кто-то продал единственное жильё, чтобы купить в этих домах квартиры, и теперь вынужден снимать угол. Среди нас есть воины Афганской, Чеченской и Великой Отечественной войн. Кто-то уже и не дожил до этого дня. Мы обмануты со всех сторон и не знаем, как ещё заставить власть обратить на нас внимание.

При этом стражи порядка заявили участникам акции, мол, проводить её надо у министерства ЖКХ, а не там, где сидят чиновники «гуманитарных» министерств.

Закончился флешмоб неожиданно, не успев начаться. Дольщики лишь пару раз прошлись по «зебре» в одну и в другую сторону. Как только очередная группа вступила на нерегулируемый пешеходный переход, их задержали сотрудники полиции за несоблюдение сигналов регулировщика. Регулировщик появился аккурат перед началом флешмоба.

На нескольких дольщиков составили административные протоколы. Им теперь придётся заплатить штраф – 500 рублей.

- Я просто в шоке, если честно, - возмущалась жена одного из задержанных. - Просто взяли и забрали!

Дольщики нас заверили, что штрафы не повлияли на их боевой настрой. Так, 22 апреля они собираются заселиться в недостроенный 4 корпус 14-этажного дома.

- Выхода у нас  нет. Не по чужим же комнатам скитаться, будем в палатках жить! – заявили они.

Фото автора.


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Тэги: общество недвижимость елена шумилина

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