Берёзу Циолковского просят взять под охрану

Калужские краеведы обратились в горуправу с просьбой о сохранении берёзы, посаженной великим учёным и нашим земляком Константином Циолковским в сентябре 1934 года, за год до смерти. Дерево растёт на улице Комарова, на территории больницы № 5.

- Берёзе более 80 лет. Сохранилась она чудом, - рассказала на днях на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти сотрудник Государственного музея истории космонавтики Надежда МАКСИМОВСКАЯ. – Дерево посажено во дворе Глазуновых, соседей Циолковского. Сегодня это территория больницы № 5, проходит по улице Комарова.

- Циолковский был в дружеских отношениях с супругами Глазуновыми, - добавила сотрудник музея Елена АРХИПЦЕВА. – Они любили ездить вместе в Калужский Бор. Однажды привезли оттуда три саженца – две ёлочки и берёзку. Во время Великой Отечественной войны ёлочки пришлось срубить на дрова, а берёзка уцелела.

Подтверждением того, что дерево действительно посажено лично великим учёным, является неопубликованная рукопись воспоминаний Анны Алексеевны Глазуновой. Она хранится в фондах Музея истории космонавтики. Этот факт также упоминается в двух газетных публикациях. Одна из них, датированная 1961 годом, связана с приездом в Калугу Юрия Гагарина. Вторая публикация вышла в свет в 1999 году.

- Дерево никто не трогал, но не исключено, что по недоразумению оно может быть уничтожено, - говорят краеведы. – Поэтому необходимо поднять вопрос о его охране.

Некоторые из участников совещания засомневались в нужности подобных действий, поскольку берёзы обычно живут не более 60 лет. Однако, по мнению дендролога Людмилы ПАУТОВОЙ, это дерево, если его огородить, простоит ещё минимум 20 лет.

- У берёзы век короткий. Когда она своё отживёт, на её месте можно посадить новое дерево, - сказала также Надежда Максимовская. – Такие прецеденты есть – например, в Ясной Поляне, когда старые липы падали и на их месте сажали молодые. Рядом можно ещё и две ёлочки посадить.

Дерево пока охраняет только пёс Малыш.

- Тогда это место станет памятным, связанным с семьёй Циолковского, - добавил директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ.

Если горуправа ответит на предложение краеведов согласием, то у берёзы Циолковского появится охранная зона, а рядом с ней появится указатель с информацией о том, что дерево посажено учёным. Уход за берёзой хотят поручить коллективу больницы № 5.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.