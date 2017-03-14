Появились фото 11 калужанок, которые сразятся за титул «Сладкая женщина»

Как мы писали, впервые в Калуге выберут самую красивую обладательницу пышных форм. Конкурс «Сладкая женщина-2017» пройдёт в одном из ресторанов города в конце марта.

Только 11 калужанок прошли в финал, им предстоит сразиться за главный приз – корону и туристическую поездку. Во вторник, 14 марта, на официальной страничке конкурса «ВКонтакте» были опубликованы их фотографии.

Евгения Тарелко.



Полина Данильченкова.



Влада Максимова.



Анастасия Головешкина.



Татьяна Похиленко.



Ирина Юлдашева.



Людмила Осина.



Екатерина Маслякова.



Анна Азарова.



Светлана Данилова.



Алена Гусарова.