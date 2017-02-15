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В Калуге впервые пройдёт конкурс красоты среди пышных дам

15.02.2017 16:16 25 1360 Елена Французова
В Калуге впервые пройдёт конкурс красоты среди пышных дам

В среду, 22 марта, в 19:00 в одном из ресторанов Калуги пройдёт конкурс красоты «Сладкая женщина-2017». Впервые в городе самую обаятельную и привлекательную выберут среди пышных дам. Девиз конкурса: «После 50 размера жизнь существует».

- Это конкурс красоты для женщин, которым есть что показать, - рассказала нам 15 февраля организатор Наталия СОКОЛОВА. - Если женщина счастлива, то неважно, в каком она размере, важно - как она его носит.

К участию приглашаются женщины от 25 до 45 лет, которые обладают формами 50+.

- Обычно конкурсы красоты проводят среди юных девочек, которые носят одежду 40-42 размеров. Пора восстановить справедливость. Женщины красивы в любом возрасте и в любых формах, - считает Наталия.

Организаторы признались, что не ожидали такого интереса к своему проекту.

- Приходит много заявок. Все женщины яркие, красивые. Но нам придётся отобрать только 10-12 человек, - говорят они.

Во время конкурса женщины будут демонстрировать свои творческие способности, дефилировать в вечерних платьях. А вот традиционного выхода в купальниках не будет.

- Мы решили от этого отказаться, чтобы не смущать конкурсанток, - добавляют организаторы.

Главный приз – корона победительницы и туристическая поездка. Куда, пока не разглашается.

Записаться в список участниц желающие могут, написав на электронный адрес sweetwomankaluga@mail.ru.


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Тэги: общество наталия соколова

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