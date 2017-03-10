Внезапно-2: дядя калужанина опроверг его родство с Трампом

Как мы рассказывали, 44-летний калужанин Владислав МОРОЗОВ неожиданно узнал, что приходится дальним родственником президенту США Дональду Трампу. Точнее, его 35-летнему зятю Джареду Кушнеру. По словам Морозова, об этом родстве он узнал от своего двоюродного дяди – российского генеалога Александра Бовкало, живущего и работающего в Санкт-Петербурге.

Владислав рассказал нам, что дед зятя Трампа Йозеф Беркович является уроженцем белорусского города Новогрудка Минской области. Оттуда же родом и отец и дед Александра Бовкало. Они, как утверждал Морозов, ссылаясь на дядю, приходятся роднёй Берковичу и, соответственно, его внуку – зятю Трампа.

Сам Бовкало назвал это выдумкой.

— Мой дед происходит из деревни Загорье Новогрудского уезда Минской губернии, - прокомментировал он порталу Life.ru в пятницу, 10 марта. – Всё, что было сказано, — это предположения моего родственника. Всей родословной занимаюсь я, и ничего близкого к родству с Трампом я не нашёл.