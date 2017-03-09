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Внезапно: калужанин обнаружил у себя в родственниках Дональда Трампа

09.03.2017 12:20 16 4463 Оксана КОЛОСОВА
Внезапно: калужанин обнаружил у себя в родственниках Дональда Трампа

44-летний калужанин Владислав МОРОЗОВ неожиданно узнал, что приходится дальним родственником президенту США Дональду Трампу. Точнее, его зятю – 35-летнему миллионеру Джареду Кушнеру, который женат на дочери Трампа Иванке.

- Об этом родстве я узнал совсем недавно, 4 марта, от моего двоюродного дяди Александра Леоновича Бовкало, - рассказал нашему изданию Владислав Морозов. – Он живёт в Питере, работает заместителем директора библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии, является специалистом по генеалогии. Александр Леонович родом из Новогрудского уезда Минской области. Там родились его отец и дед. Когда Трамп победил на выборах и СМИ стали писать о нём и его родственниках, стало известно, что предки мужа его дочери Иванки тоже родом из Новогрудка. Дядя изучил большое количество документов, которые подтверждают, что его дед и отец являются родственниками Йозефа Берковича – деда Джареда Кушнера.

Во время Великой Отечественной войны семья Берковичей сбежала из фашистского лагеря и присоединилась к партизанскому отряду. Сразу после окончания войны они переехали в США. Там Йозеф Беркович женился и взял фамилию своей супруги – Кушнер.

- Какие-то особые чувства испытали, когда узнали, что приходитесь роднёй американскому президенту? – поинтересовались мы у Владислава Морозова.

- Приятно, конечно, - ответил наш собеседник. – Купил в книжном магазине все книги Трампа. Сейчас читаю. Хотя каких-либо иллюзий по этому поводу не испытываю. Думаю написать письмо Трампу. К нему обязательно приложу расчёты, генеалогические таблицы, чтобы у президента США не было сомнений в нашем родстве. Хочу пригласить его в Калугу. Пусть приезжает, когда будет с визитом в России.


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Тэги: общество владислав морозов дональд трамп

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