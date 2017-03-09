Почему театр Рязани - бедный родственник калужского, и за что хочется оторвать голову местным коммунальщикам

Похоже, в нашей семье родилась новая примета - где мы отдыхаем, там «кипеш».

В августе 2010 года посетили Тунис, а в декабре там началась революция. Отдохнули в Египте, и оппозиция свергла Мубарака. Побывали на Кипре - нате вам коллапс банковской системы. Вернулись из Европы, и через пару месяцев там разразился миграционный кризис.

Правда, когда мы переключились на внутренний туризм, громкие политические события перестали сотрясать те места, которые мы посещали. И вот опять...

Стоило нам решить, что на февральские праздники едем в Рязань, как поползли слухи, что новым губернатором этого региона станет экс-мэр Калуги Николай Любимов. А только забронировали номера в гостинице, как эти слухи воплотились в реальность. Слава Богу, что хоть в этот раз обошлось без революций и катаклизмов.

К этому памятнику молодожёны возлагают цветы…

… а на заборчик вокруг сквера у кремля влюблённые вешают замки.

Минуя Москву

Главный вопрос, ответ на который предстояло найти нам, безлошадным туристам, - как добираться до Рязани без автомобиля?

Оказалось, что никак. Прямых рейсов из Калуги и даже из Тулы, от которой до Рязани всего 180 километров, попросту не существует. Сеть пассажироперевозок ориентирована на Москву, и надо сначала добираться до неё.

Этот путь занимает 7-8 часов, что крайне неудобно, потому оптимальным вариантом стало такси. Затраты на него, поделённые поровну компанией из четырёх человек, оказались практически такими же, как при поездке на перекладных через столицу.

Посчитайте сами. Путь до Рязани и обратно в комфортабельной иномарке обошёлся в 9500 рублей. Это 2375 рублей с человека в два конца, а в один, если округлить, - 1190.

При этом поездка через столицу обошлась бы в 950 рублей: 480 (экспресс до Москвы) + 55 (метро) + 415 (экспресс «Москва - Рязань»).

Согласитесь, те 240 рублей, которые переплачиваешь за машину, в данном случае - сущие копейки.

В Рязань мы выехали вечером 22 февраля, после работы, и через четыре с половиной часа уже заселялись в гостиницу. А наутро пошли смотреть город. Точнее - покатились.

Катаемся-шлёпаем

Рязань на всю жизнь привила мне искреннюю любовь к песчано-соляной смеси. Ещё совсем недавно я был в числе тех, кто каждую зиму, отмывая обувь от песка и соляных разводов, тихо вспоминал разными словами наших коммунальщиков. Но те времена остались в прошлом, так как рязанская земля учит ценить борьбу с наледью. Потому что здесь этого не делают в принципе.

200-метровый путь через сквер с памятником Есенину к кремлю напоминает преодоление полосы препятствий.

Дорожки, посыпанные песком, мы встретили только в кремле. Да и там проход по некоторым из них закрыли из-за наледи. Когда же столбики термометров поднялись выше нуля, каток растаял и катание по городу плавно перетекло в шлёпанье по лужам.

За три дня на рязанских улицах упали трое из нас, а один - дважды.

О состоянии проезжей части можно сказать кратко: направлений много, а дорог нет.

В кремле часть дорожек огорожена лентами. В одних местах, чтобы туристы не поскользнулись на льду, в других, чтобы не утонули в лужах.

Трактор на отдыхе после героической полировки льда.

Но апофеозом коммунального идиотизма, который творится в Рязани, стала картина, которую мы наблюдали перед отъездом домой.

Проходя мимо одного из многочисленных скверов города, дорожки которого утренний морозец превратил в привычный уже каток, мы увидели мини-трактор. Он двигался по скверу, полируя лёд установленными сзади щётками.

Кажется, на работу в управляющие компании здесь специально отбирают человеконенавистников.

«Клинический случай»

Так называлась комедия рязанского Театра драмы, билеты на который мы заранее приобрели через их сайт. Рассказывая об этом Храме Мельпомены, невозможно избежать сравнения с калужским театром. Хотя бы потому, что они братья-близнецы, построенные по одному проекту.

Те же колонны на парадном входе, те же массивные двери, тот же холл, та же сцена, тот же зал и планировка помещений. Даже фонтан на Театральной площади расположен на таком же удалении от театра, как и наш.

Но на этом сходство заканчивается. Прогуливаясь по коридорам театра, заметно, что он неопрятнее нашего. Помещения выглядят довольно потрёпанными и ветхими, а защитные сетки на втором и третьем ярусах отсутствуют в принципе. Несмотря на то что каркас для них имеется.

На этом фоне рязанский театр смотрится бедным родственником калужского. Чего нельзя сказать об актёрах. Смотреть, как они играют комедию английского драматурга Рэя Куни, было одно удовольствие.

Пожалуй, только благодаря им театр избегает диагноза «клинический случай».

Скульптура «Студенты», изображающая героев «Операции «Ы» Шурика и Лидочку, установлена во дворике РГУ им. Есенина.

Удобные места

Стоимость проезда в общественном транспорте Рязани составляет 20 рублей, а на четверых одна поездка выходила в 80 «деревянных». Поэтому мы предпочитали передвигаться исключительно пешком либо на такси. Тем более что таксисты в Рязани - это песня.

- Что-то маловато у вас места перед зданием администрации губернатора, - провоцирую таксиста на разговор. - Вот у нас, в Калуге, огромная площадь перед ним.

- Зато у нас на одной стороне улицы администрация губернатора, а через дорогу - областной суд, - с удовольствием включается в беседу водитель. - Так что нашему новому губернатору, земляку вашему, удобно будет бегать.

- Ну это вы зря, - отвечаю ему. - Он у нас честный человек.

- Верю! - не растерялся таксист. - Они и у нас все честные, но только до первого обыска.

Известная присказка: у нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят - воплотилась в городскую скульптуру, где принято тереть ящерку.

Кремль. Ну как не пожертвовать на такое богоугодное дело.

Бочка мёда

Несмотря на все перечисленные выше недостатки, Рязань оставляет очень приятное впечатление. Чувствуешь себя здесь комфортно и свободно.

Проспекты в Рязани даже шире, чем в Туле, а торговые центры не мозолят глаза, так как спрятаны во дворах. Возможно, поэтому в городе и близко нет той вечной толчеи, которая ежедневно наблюдается на нашей улице Кирова.

Храмы удивляют непохожестью друг на друга, а дети-попрошайки возле них - тем, что просят еду, а не деньги. И, получив её, благодарят.

Нельзя не вспомнить, что Рязанская земля пережила множество важнейших событий и подарила нашей стране столько великих людей, что из музеев выходишь с мощнейшим зарядом патриотизма. И он здесь ни капли не квасной, а самый что ни на есть настоящий.

Вечный огонь в сквере Воинов интернационалистов и памятник основателю ВДВ генералу Маргелову.

В память навсегда врезалась сцена на площади им. Генерала Армии Маргелова, свидетелем которой мы стали 23 Февраля.

Двое мужчин уже за сорок поднялись к мемориалу погибшим в локальных войнах. Немного располневшие, но в походке и осанке угадывается военная выправка. Подошли к Вечному огню, засыпанному цветами и мокрым снегом. У каждого в руке по гвоздике. Остановились и, не обращая никакого внимания ни на окружающих, ни на снежную кашу под ногами, встали на одно колено, положили цветы к Вечному огню, да так и остались стоять, задумавшись о своём.

Туристы, не сговариваясь, покинули мемориал. Поняли, что в тот момент были здесь лишними.

Диорама сражения воинов Старой Рязани с ордами Батыя расположена в музее во Дворце Олега на территории кремля.

Море берёз

Нельзя, побывав в Рязани, не посетить родину Сергея Есенина - село Константиново. Это место, расположенное в 40 километрах от областного центра, уже и селом-то не назовёшь. Оно превратилось в живой памятник поэту. Чуть ли не каждый дом здесь - музей.

Константиново. Посещая родину Есенина понимаешь, почему он воспевал в своих стихах берёзу. Здесь она растёт повсеместно.

Но ехать в Константиново лучше летом, потому что зимой невозможно в полной мере оценить это место. Однако огромная берёзовая роща, которую проезжаешь по пути в село, впечатляет даже в холодное время года. Представьте, что вы едете через Калужский бор, только вместо сосен - берёзы. Такие же высокие и мощные.

Константиново. Экспозиция музея, посвящённого творчеству Есенина.

«Втечение» - даже заведующему литературно-художественного отдела Госиздата было свойственно ошибаться и очепятываться.

После экскурсии по Константиново подумалось, что биография Сергея Есенина - типичная американская история успеха с трагическим концом. И если перенести действие в Америку, заменить Константиново на ранчо в Алабаме, Москву - на Нью-Йорк, блондина Есенина перекрасить в негра и назвать, скажем, Санчо, а Айседору Дункан - Наташей, то можно снимать драму, которая затмит многие голливудские шедевры и вполне может претендовать на несколько «Оскаров».

Сухой остаток

На встрече с Владимиром Путиным в день своего назначения на пост губернатора Рязанской области Николай Любимов сказал, что, по его мнению, регион мог бы развиваться и более быстрыми темпами.

Рязань напоминает Калугу 20-летней давности не только убитыми дорогами и тротуарами, но и ларьками с пивом и напитками. С тем лишь только различием, что в калужских шаурму не продавали. Разве что пирожки и булочки.

Судя по тому, что мы увидели в Рязани, он оказался абсолютно прав. Видно, что это очень мощный, солидный город с невероятным туристическим потенциалом, который попросту закопали в землю.

Мне нынешняя Рязань напомнила Калугу двадцатилетней давности. С убитыми тротуарами, по которым и в кроссовках-то ходить опасно, и раздолбанными даже на площади Старый Торг дорогами.

Создаётся впечатление, что у Рязани уже давно не было настоящего хозяина. Потому даже вдвойне интересно - а обретёт ли его Рязань с приходом нашего земляка?

Годика через три съездим, проверим. И заодно посмотрим, изменились ли шутки таксистов.