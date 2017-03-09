Калужские реки вскрылись: каким будет половодье-2017

Река Ока в районе Калуги освободилась ото льда 8 марта. Это произошло раньше средних многолетних сроков. Обычно ледяной покров сходит 25-30 марта. Согласно гидрологическому прогнозу, опубликованному региональным управлением МЧС, максимальный уровень подъёма воды в Оке в период весеннего половодья составит от 2,5 до 5,5 метра. Сейчас на реке в районе гидропоста в Калуге можно наблюдать редкий ледоход. Уровень воды равен 114 см от нуля гидропоста. За сутки этот показатель повысился на 61 см. Опасным считается уровень в 11 метров.

В прошлом году Ока в Калуге вскрылась 6 марта.

Максимальный подъём воды в Жиздре в районе Козельска ожидается в пределах от 4,8 м до 6,2 м при опасном уровне 8,6 м. Сейчас там также наблюдается редкий ледоход. Уровень воды составляет 4,6 см от нуля гидропоста. За сутки вода поднялась на 26 см. Общий подъём от зимней межени – 152 см.

Угра.

Река Угра, по прогнозам, поднимется примерно на 3,2-4,8 м. Опасным считается уровень 7,5 м. В данный момент на реке в районе гидропоста в Товарково наблюдаются остаточные забереги. Уровень воды – 244 см. За сутки он повысился на 34 см.

На реке Протве в районе Спас-Загорья чисто. Уровень воды – 229 см от нуля гидропоста. За сутки он повысился на 39 см. Специалисты прогнозируют, что уровень воды в этой реке останется в пределах от 4,2 м до 5,8 м. Опасным считается уровень 7,5 м.

- Угрозы затопления населённых пунктов и промышленных предприятий нет, - комментируют в МЧС. – Сообщений о подтоплении населённых пунктов и объектов экономики не поступало. Обстановка находится под контролем.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.