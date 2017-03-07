Идущим в Крым калужанином заинтересовалась полиция

Калужанин Владимир Кузин, отправившийся пешком из Калуги в Крым, 5 марта прибыл в Воронеж. Правда, по пути его доставили в полицейский участок.

- На трассе меня несколько раз останавливали стражи порядка, проверяли документы и отпускали, - рассказал он по телефону. – Однако в Ельце полицейские меня остановили дважды за один час. Первый раз это была стандартная проверка документов, второй – попросили проехать с ними в участок.

- В участке меня сфоткали, - написал Владимир на своей страничке «ВКонтакте». - Шутя, что взяли местного Конюхова, что-то заполнили, пальчики брать не стали, ребята весёлые. При выходе из Ельца встретил их снова. На этот раз было добродушное приветствие и пожелание удачной дороги.

Путешественник признаётся, что находится в прекрасном настроении. В Воронеже он остановился у друзей. Но его уже зовёт дорога. Так что завтра или послезавтра он отправится из Воронежа пешком в Ростов-на-Дону. Прибыть в Ростов надеется через 17 дней.

- Практически в каждом городе, где я был и буду, у меня есть знакомые. Все предлагают остановиться у них. Но я не хочу надолго где-либо задерживаться. Все эти места я уже видел, путешествуя автостопом. Но одно дело – ехать в машине, другое – идти пешком. Путешествие доставляет мне удовольствие, я просто хожу, радуюсь всему, что вижу. Ощущение счастья не покидает меня. Бывает, что где-то задерживаюсь, любуясь закатом или каким-то видом.

В среднем за день Владимир проходит по 40-45 км. Выходя из Ельца, он побил собственный рекорд - прошёл за день 55 км.