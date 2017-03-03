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Раздутый скандал, или Как подставляют ритуальные агентства

03.03.2017 14:39 0 3128 Сергей ПЕТРОВ
Раздутый скандал, или Как подставляют ритуальные агентства

В среду, 1 марта, телеканал «Рен ТВ» показал сюжет, который вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах двое работников ритуального агентства «Ангел» пытаются вынести из катафалка тело мёртвого человека, завёрнутое в простыню и плед. При этом федеральный канал сообщает, что  ритуальщики якобы несколько раз уронили труп, даже обзывали покойного и плевали на землю рядом с ним.

Их поступок федеральные СМИ назвали циничным надругательством над памятью умершего. А депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что сотрудники агентства должны понести уголовную ответственность.

- Поскольку эти ритуальщики, кроме бухла и бабла, ничего не понимают, то, если невозможно их посадить,  по крайней мере, нужно условно осудить. Но лучше, конечно, отправить их года на три в места не столь отдалённые, где они будут работать. И работать бесплатно! – заявил он.

Ситуацию прокомментировал руководитель ритуального агентства «Ангел» Денис ВОЙДЕ.

- Я сожалею, что так произошло, - сообщил он. - Мне трудно сказать, когда было снято это видео. Ведь эти сотрудники не работают у меня с 2015 года. На кадрах хорошо видно, что съёмки происходят на закрытой территории – во внутреннем дворе здания судебно-медицинской экспертизы. Автобус чистый, сотрудники трезвые, в форме, в перчатках. Человек, которого они привезли в морг, тучный. Ребята не могут вынести тело из машины. Почему они вынимают покойного через боковую дверь, почему не воспользовались сразу каталкой, мне сказать сложно. Оправдать ребят за то, что они сквернословят, я тоже не могу. Хотя ругают они не  умершего человека, а  себя за то, что не могут его поднять. Информация о том, что они плюнули, уронили или стукнули покойного, не соответствует действительности. Я просмотрел это видео, ничего подобного там нет.

Денис Войде считает, что порицания заслуживает и человек, всё это заснявший.

- На мой взгляд, тот, кто выложил запись, этим самым надругался над памятью усопшего,  - подчеркнул он.

Руководитель ритуального агентства «Ангел» не исключает, что скандал могли раздуть недобросовестные конкуренты. Ведь на записи чётко видны

номер машины, название ритуальной службы,- впечатление, что съёмка велась в открытую, по заранее оговорённому плану.

Денис Войде не скрывает от правоохранителей никакой информации и готов содействовать расследованию инцидента.

- Мне скрывать нечего, - подчёркивает он. – Я много лет  добросовестно работаю, того же требую от своих подчинённых. Всегда в рекламе указывается открытость фирмы и круглосуточное сопровождение родственниками всего процесса прощания с умершим.  

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области, по видеоинформации будет проводиться проверка, по итогам которой правоохранительные органы дадут оценку действиям руководства «Ангела».


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Тэги: общество денис войде на правах рекламы

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