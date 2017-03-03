В Госдуме состоялось первое заседание Палаты городов

03.03.2017 11:14 173

2 марта Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ принял участие в работе первого заседания Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации Общероссийского Конгресса муниципальных образований, проходившего в Государственной Думе РФ.

54 региональных столицы представляли более 70 человек из всех федеральных округов. Заседание Палаты провели президент Конгресса, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и председатель Палаты – мэр Хабаровска Александр Соколов. В заседании также участвовали представители Администрации Президента России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Минюста, Минэкономразвития и Минфина, делегаты от органов исполнительной власти субъектов России, эксперты и СМИ.

Обсуждался опыт и проблемы благоустройства городских пространств, стратегического и территориального планирования и стратегического развития городов, поддержки территориального общественного самоуправления, эффективность государственного надзора и другие актуальные вопросы.

– Главы региональных столиц впервые собрались вместе на открытой площадке в Государственной Думе и обсудили самые наболевшие вопросы, – рассказал Александр ИВАНОВ, – такие встречи очень важны не только для межмуниципального сотрудничества и обмена опытом, но и для выработки нашей консолидированной позиции и предложений по корректировке федерального законодательства.

Накануне заседания был проведен опрос членов Палаты, выявлено около 180-ти проблемных вопросов муниципалитетов. Количество проблем объясняется тем, что региональные столицы являются «лицом субъектов Федерации», и до 90% своих бюджетов должны направлять на поддержание своих статусов.

Отмечался низкий уровень собственных налоговых доходов муниципалитетов, что препятствует развитию социального обеспечения граждан и не позволяет муниципалитетам в полной мере поддерживать общественные инициативы. Были озвучены предложения по разработке правовых, финансовых и организационных мер для создания муниципальных служб охраны общественного порядка. Для решения проблем ветхого и аварийного жилья было предложено продлить действие Федерального закона № 185 на следующий бюджетный период

По итогам работы был принят ряд рекомендаций к федеральным властям по совершенствованию законодательства.