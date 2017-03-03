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Фоторепортаж: реинкарнация калужского мусора

03.03.2017 09:33 15 1477 Елена Французова

Как мы уже рассказывали, полигон в Ждамирово прекратил своё существование. Причиной стало соседство с аэропортом «Калуга». По мнению Московской транспортной прокуратуры, складирование отходов способствует «массовому скоплению птиц, столкновение которых с воздушными судами может повлечь авиационные инциденты».

И теперь все калужские мусоровозы прямиком едут на завод по производству альтернативного топлива, который расположен по соседству с закрытым полигоном.

Мы решили выяснить, как из твёрдых коммунальных отходов (ТКО) делают топливо и куда деваются «хвосты» - органика, которую, увы, пока невозможно переработать.

Ни характерного тошнотворного запаха мусора, ни оглушающего заводского шума здесь нет. Сам завод напоминает огромный ангар, в котором в две смены 24 часа в сутки трудятся люди.

Причём подавляющее большинство из них – совсем молоденькие мигранты: ребятам от 18 до 22 лет. Их задача – вручную отобрать полезные фракции. Каждый сотрудник знает, что именно он возьмёт: бумагу, картон, стекло, различные виды пластика, плёнок.

Вторичного сырья более 35 позиций. В этой работе нет мелочей. Даже привычные полиэтиленовые бутылки сортируются по видам – из-под бытовой химии, подсолнечного масла.

После того как мусоровоз выгрузил ТКО, ковш, больше напоминающий гигантское щупальце, захватывает их и отправляет в специальную установку. В ней, как в стиральной машине стоят большие барабаны. С помощью сильных магнитов здесь отбирается весь металл. А затем автоматически отсортировываются органические отходы, камни, остатки пищи. Оставшийся мусор поступает на две ленты.

- Манипуляторы подают мусор на ленту. А затем он сортируется на различные фракции, - объясняет генеральный директор Калужского завода альтернативного топлива Дмитрий КВАЧ.

В соседнем ангаре электронные приборы разбирают на цветной металл. Чёрный металл сортируется отдельно.

– А  отсюда органические отходы автоматически отсыпаются  - это та фракция, которую нельзя переработать, и она будет отправлена на полигон. Всё остальное направляется на заводы для вторичной переработки, - продолжает экскурсию гендиректор.

Значительная часть отсортированных отходов вывозится на завод «ЛафаржХолцим» и используется в качестве топлива. Это одно из первых предприятий в России, которое имеет возможность применять в своем технологическом цикле  альтернативное топливо.

Топливо RDF (refuse-derived fuel ) - это, по сути, сырьё, из которого отделили все органические отходы. В итоге оно получилось высокой калорийности – хорошо горит.  

- Сейчас мы поставляем только компоненты альтернативного топлива RDF. На заводе по производству цемента есть измельчитель, который перемалывает их в однородную массу. Эта масса подаётся в печи, позволяя экономить природный газ. В ближайшие 3-4 месяца мы планируем приступить ко второму этапу развития своего предприятия и установить оборудование для дополнительного измельчения, - подчёркивает Дмитрий Владимирович. - Это и будет топливо RDF. Мы единственное предприятие полного цикла в сфере переработки и утилизации ТКО в нашей стране. Мы не только получаем полный спектр вторичного сырья для последующей переработки, в два раза уменьшаем объем отходов, подлежащих захоронению, но и создаём полноценный продукт-топливо, использующийся при производстве цемента.


Органика, которую захоранивают.


Всё это отправят на вторичную переработку.


За сутки на заводе перерабатывается около 3000 кубов ТКО.

- Пока мы не готовы к тому, чтобы, как в Японии, проработать ТКО на все 100%. В России любое подобное производство отсортировывает только 10-20% отходов. Мы же от всего объёма мусора  отбираем 10-20 %, плюс 30-40 % отправляем на «Лафарж». В итоге в общей массе перерабатываем 50-60% поступивших отходов. И только 40% захораниваем.

Органические отходы и строительный мусор вывозятся на 6 полигонов ТКО Калужской области.

Однако гендиректор предприятия уверен, что вскоре новый полигон должен появиться и в Калуге. Адреса 6 полигонов нам не сообщили, боясь, что это вызовет недовольство местных жителей.

Безусловно, новые места захоронения органики, да ещё и за пределами города, приведут к поднятию тарифов за вывоз ТКО.

- Они бы подорожали в любом случае. Ведь в Калуге тариф был самый низкий по области – 49,14 рубля. Тогда как кругом - от 100 до 200 рублей. Теперь ТКО надо транспортировать на другие полигоны, это расходы логистики, - говорит Дмитрий Владимирович.

Мусоровозы на завод приезжают с 8 утра до 5 вечера. Причём количество ТКО зависит от дня недели. Самый «мусорный» день - понедельник.  

- Необычные находки у вас были? – спрашиваю я на прощание.

- На днях нашли женскую сумочку со всеми документами. В «Одноклассниках» оставили сообщение владелице. Бывает, что сотрудники находят небольшие суммы, часы. Попадались ножи и пневматические пистолеты. Но с этим у нас строго. Оружие обязаны сдать. В случае, если оно будет обнаружено у сотрудника, его сразу же уволят.

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Тэги: общество фоторепортаж экология мусор дмитрий квач

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