Посадил дед репку… И выросла репка большая-пребольшая!

Продолжаем «Дачный марафон»!

Посадил дед репку... Именно с таким настроением я сажал семена перцев в надежде собрать по осени, а ещё лучше, уже ранним летом большой-пребольшой урожай этих сочных, хрустящих, сладких плодов - красных, зелёных, жёлтых…

Слух о том, что мы с моей коллегой, спецкором Оксаной Колосовой решили стать огородниками-экспериментаторами (Оксана - помидороводом, а я - перцеводом), разнёсся по редакции и за её пределами быстрее ветра. И уже буквально через пару дней я получил в дар семена чудо-перцев от сотрудницы нашего агентства, знатного садовода-огородника Светланы Карнауховой и от мамы журналистки Светланы Тепляковой, выросшей на земле и знающей толк и в огородничестве, и в цветоводстве. А в придачу к семенам - пару дельных советов.

В одном из специализированных магазинов прикупил пакетик с понравившимся громким названием «Подарок Молдовы». И землю для рассады хотел купить там же.

Однако, забежав случайно в магазин фиксированных цен, увидел трёхкилограммовый куль с землёй по совершенно смешной цене.

И горшочки для рассады по 16 рублей за 12 ячеек.

А поскольку главную задачу перед собой, начинающим овощеводом, я сформулировал так: «Минимальные финансовые затраты, никаких фитоламп и других заморочек - максимальный результат» - естественно, всё это тут же и купил.

Эксперимент по выращиванию перцев совершенно неопытный огородник Фалалеев начал 19 февраля.

Вот так у меня уже получилось три разных вида семян. Четвёртую грядку я решил растить из семян живых, магазинных перцев. Накануне посадки, в «Юхнов-граде» на шашлыках, где, естественно, «присутствовали» и перцы, я наковырял семечки из самой красивой и большой красной перчины.

В этой баночке - сладкие жёлтые перцы от Светланы Карнауховой.

Сажал семечки просто, без всяких изысков. Как в книжке прописано и как соседка посоветовала: по три зёрнышка в каждую ячейку. Сажал в мокрую землю. Так разошёлся, что ещё в отдельную коробочку посеял базилик и кинзу. Ну очень люблю эти травы!

Посадил, подписал, полил и накрыл пищевой плёнкой четыре разных вида сладких перцев. И базилик с кинзой.

Всё это подписал, ещё раз полил, накрыл пищевой плёнкой и поставил на тёплые подоконники окон, выходящих на далёкий восток. Теперь жду, когда росточки проклюнутся. Интересно, какие покажутся первыми?

Всё это поставил на тёплый подоконник. Температуру радиатора можно регулировать.

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашему садово-огородному эксперименту. Расскажите о том, что собираетесь посадить на своих грядках, поделитесь с нами советами.

Ждём писем с рассказами и фотографиями:

по адресу: г. Калуга, ул. Комарова, 36, «Калужский перекрёсток».

Наш e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru.

Телефон: (4842) 79–04–54.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.03.2017. Ещё больше интересных статей в электронном архиве издания.