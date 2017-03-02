Реставрация Дома губернатора под филиал Эрмитажа начнётся в этом году

В этом году в областном центре продолжится работа по созданию выставочного центра «Эрмитаж-Калуга». Он разместится в Доме гражданского губернатора на улице Карла Маркса после того, как памятник архитектуры будет отреставрирован. Об этом заявил министр культуры и туризма региона Павел СУСЛОВ на коллегии, посвящённой итогам работы министерства в минувшем году. Совещание состоялось в среду, 1 марта.
Подробнее о предстоящей реставрации позже рассказал начальник областного Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ. По его словам, проектная документация по приспособлению для нужд Эрмитажа Дома губернатора разработана.
- Первый этап проекта уже получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и рекомендован к практическому применению, - рассказал Чудаков. – В этом году мы намерены завершить проектирование, что позволит обеспечить производство работ по водоотведению, организации вертикальной планировки, установке в здании специальных систем инженерно-технического обеспечения, которых сейчас там нет. В рамках текущего проектирования мы не планируем отреставрировать все элементы памятника, например, воссоздать входную группу с террасой или колоннаду. Сейчас главное – вдохнуть в здание новую жизнь и создать надлежащие условия для проведения выставочных мероприятий.
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