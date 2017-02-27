В Калуге представили нового начальника управления физкультуры и спорта

В понедельник, 27 февраля, на рабочем совещании в Городской управе градоначальник Константин Горобцов представил нового начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Им назначен Игорь Матвеенко, ранее работавший в региональном министерстве спорта.
Новому начальнику управления в мае исполнится 31 год. Он родился в Товаркове, закончил Санкт-Петербургский университет физической культуры и спорта имени Лесгафта по специальности «Физическая культура и спорт». На региональном уровне принимал участие в организации крупных спортивных мероприятий: «Лыжня России», «Кросс Нации» и других.
Среди задач, которые поставлены перед Игорем Матвеенко на новой должности, - улучшение качества предоставления муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, увеличение количества занимающихся в спортивных школах, организация совместной работы с министерством спорта Российской Федерации и министерством спорта Калужской области по переходу муниципальных спортивных школ на программы спортивной подготовки по видам спорта.
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