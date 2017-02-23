Средняя зарплата упала до 36 тысяч рублей

В январе 2017 года в Калуге средняя начисленная зарплата составила 36 100 рублей. Такие данные 22 февраля опубликовал Калугастат. Статистика учитывает предприятия, на которых трудится 15 и более человек.
По сравнению с декабрём зарплата снизилась сразу на 26%. Впрочем, такая статистика наблюдается ежегодно.
Оборот розничной торговли в январе снизился на 23% в сравнении с декабрём и на 0,2% в сравнении с январём 2016 года.
Снизилось и число официальных безработных – на данный момент их 700 человек.
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