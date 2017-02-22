Штрафы за несанкционированные свалки предложили ужесточить

22.02.2017 11:56 483

22 февраля состоялось очередное заседание Городской Думы.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ вручил Почётную грамоту депутату Городской Думы созыва 1997 – 2001 гг. Виктору Алексеевичу Федулову.

Виктор Алексеевич внёс значительный вклад в становление органов местного самоуправления Калуги и формирование нормативной базы муниципалитета, также он является автором главных официальных символов Калуги – герба и флага нашего города.

Знак «За личный вклад в развитие Калуги» был вручён генеральному директору ОАО «КАДВИ» Юрию Лейковскому.

Затем депутаты внесли изменения в бюджет города на 2017 год.

Доходная часть бюджета увеличивается на 5 миллионов рублей за счёт поступлений из областного бюджета, эти средства будут направлены на проведение ремонта автомобильных дорог.

За счёт перераспределения бюджетных ассигнований десять миллионов рублей будет направлено на благоустройство территории бывшего городского рынка, 12 миллионов рублей – на актуализацию комплексной зоны охраны объектов культурного наследия и разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия.

400 тысяч рублей выделяется для поддержки социально ориентированных НКО, сто тысяч рублей выделяется на ремонт крыши средней школы № 13, 714 тысяч рублей выделяется для частичной компенсации расходов граждан по организации систем индивидуального отопления.

– Сегодня был сделан ещё один шаг в деле благоустройства центральной части города, – отметил Александр ИВАНОВ, – кроме того выделяются средства для разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия – за 12 миллионов рублей будут разработаны и уточнены охранные зоны всех объектов культурного наследия, расположенных на территории города.

Постановление Городской Думы «Об утверждении правил по обращению с отходами» было признано утратившим силу в связи с тем, что все вопросы обращения с ТКО переданы на региональный уровень.

Депутат Яков Казацкий выступил с предложением существенно ужесточить штрафы за организацию несанкционированных свалок.

Как сообщил депутатам Городской Голова Константин Горобцов, для ужесточения штрафов необходимо внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В связи с этим было решено рассмотреть вопрос о разработке соответствующей законодательной инициативы и обсудить его с депутатами Законодательного Собрания и депутатами Государственной Думы от Калужской области.

Вновь образованным улицам были присвоены наименования в честь ветеранов Великой Отечественной войны и войны в Афганистане: Андрея Алешина, Василия Стригунова, Бориса Литвинчука, Петра Тарасова и Владимира Козлова.

Андрей Алешин, Василий Стригунов, Борис Литвинчук и Петр Тарасов – участники Великой Отечественной, всем им было присвоено звание – Герой Советского Союза, Андрей Алешин – полный кавалер ордена Славы. Владимир Козлов в 1985 году погиб в Афганистане, посмертно награждён орденом Боевого Красного Знамени.

Наименование сквер имени И.В. Болдина было присвоено новому скверу, обустроенному на одноименной улице летом 2016 года.

– Неоднократно в наш адрес поступали обращения от краеведов и неравнодушных жителей, сетовавших на «безликие» наименования новых улиц, таких как Сиреневая, Дружная, Цветущая, – отметил Александр ИВАНОВ, – предложения по наименованию поступают в первую очередь от жителей, проживающих на этих улицах, тем более отрадно, что сегодня мы утвердили названия новых улиц, посвященные нашим землякам – героям Великой Отечественной и войны в Афганистане. Надеюсь, что в дальнейшем всё больше новых улиц Калуги будут получать имена наших прославленных земляков, а молодое поколение будет знать их и чтить их память.

Депутаты приняли решение обратиться к Губернатору Калужской области Анатолию Артамонову с ходатайством о присвоении почётного звания «Трудовая слава Калужской области» Калужскому электромеханическому заводу за значительный вклад в развитие экономического, социального и промышленного потенциала Калужской области.

– Коллектив завода внёс значительный вклад в развитие промышленности и укрепление обороноспособности нашей страны, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, – и сегодня электромеханический завод очень важен для экономики и промышленного комплекса Калуги. За годы существования завод многое сделал для развития социальной сферы города – был построен пионерский лагерь «Дружба», поликлиника, детские сады, жилые дома. Многие поколения заводчан своим упорным трудом заслужили почётное звание «Трудовая слава Калужской области».