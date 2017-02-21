На главных объектах Калуги

21.02.2017 17:31 483

Накануне отчета Городского Головы Калуги Константина Горобцова перед депутатами Городской Думой состоялась рабочая поездка губернатора региона Анатолия Артамонова по объектам областного центра.

Городской Голова и губернатор посетили территорию и здание бывшего колхозного рынка, где обсудили дальнейшую судьбу этих объектов, предполагающую реконструкцию купольного здания и прилегающих территорий, включая Березуйский овраг. Анатолий Артамонов одобрил идею появления тематического «Космопарка» в центре города и поддержал планы инициативной группы, намеренной привести в порядок не только улицы и прочие территории, прилегающие к бывшему рынку, но создать настоящую рекреационную зону, простирающуюся вплоть до набережной реки Оки.

В этот же комплекс, предназначенный для культурного и активного отдыха горожан, могут войти и теннисные корты, расположенные в Золотой аллее по улице Маркса. Здесь губернатор и градоначальник встретились с представителями подрядчика, который будет участвовать в восстановлении популярного некогда спортивного объекта. Режим использования этой площадки планируется сделать круглогодичным – в зимнее время здесь будет оборудован современный каток.

Затем была осмотрена новая современная котельная, расположенная по адресу Грабцевское шоссе, 35. О шагах по модернизации тепло-производительного оборудования, а также о строительстве внешних инженерных сетей доложил директор МУП «Калугатеплосеть» Виктор Устинов. Вместе с производственными вопросами были затронуты и проблемы благоустройства прилегающей к объекту территории.

Социальная сфера в ходе поездки была представлена площадкой для игры в городки, на которой Анатолий Артамонов и Константин Горобцов встретились с председателем федерации по городошному спорту Калужской области Алексеем Земсковым. Площадка для игры в городки, занимающая более 1 тысячи 100 квадратных метров, имеет 4 позиции для игроков, одной из которых воспользовался губернатор. Сложную фигуру «пулеметное гнездо» он выбил с первого раза, порадовав старейших энтузиастов этого спорта. Это спортивное сооружение получило высокую оценку руководства.

Осмотр объектов жилищного строительства ограничился ознакомлением с проектом освоения застроенных территорий на улице Поле Свободы. Здесь возводится многоквартирный десятиэтажный жилой дом с торгово-офисными помещениями. При освоении данной территории производится расселение старого жилья, что является прогрессивной формой, разрабатывается проект планировки и план его реализации.

Следующим объектом, привлекшим внимание областных и городских руководителей, стало здание по улице Кирова, 48, переданное Калужскому театру кукол. О ходе реконструкции нового обиталища и о вновь открывающихся перспективах театра рассказали начальник управления культуры Яна Васина и директор МБУК «Калужский театр кукол» Геннадий Скоков. По окончании всех необходимых работ мастера этого сложного театрального жанра получат в свое распоряжение весь спектр помещений для творчества и подготовки новых постановок.

И, наконец, завершилась рабочая поездка посещением «Единого информационно-расчетного центра Калужской области». Анатолий Артамонов и Константин Горобцов получили всю исчерпывающую информацию о работе учреждения от его директора Арташеса Амбарцумяна. Руководителей познакомили со всем спектром услуг по оплате ЖКХ, транспортных и прочих услуг как для юридических, так и для физических лиц. Кроме того, в помещении ЕИРЦ работает и Общественный центр ЖКХ. О его деятельности доложили начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Сергей Струев и руководитель Общественного центра – депутат Городской Думы Татьяна Коняхина.

Сергей ГРИШУНОВ. Фото автора.