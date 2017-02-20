За неделю гриппом заболели почти 100 человек

За неделю по Калужской области зафиксировано 9512 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 94 случая гриппа. Заболеваемость достигла пороговых значений. Больше всего гриппом болеют в Калуге - 28 случаев, а также в Людиновском районе - 55 случаев.

В Калуге заболеваемость возросла на 14% по совокупному населению. Зарегистрировано 4788 случаев ОРВИ и 28 случаев гриппа. Положительный темп роста заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, регистрируется во всех возрастных группах, кроме детей раннего возраст.

Вирусологическая лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» провела исследования материала от 429 больных инфекциями: в 111 случаях обнаружен вирус гриппа А (H3N2), в 28 случаях - грипп В, остальные представлены различными респираторными вирусами.

На прошедшей неделе был приостановлен учебный процесс в 81 классе в 23 школах области в Малоярославецком, Людиновском, Сухиничском районе, Обнинске и в 44 классах в 14 школах Калуги. В Людиновском и Юхновском районах две школы полностью закрыты на карантин, также полностью закрыты две школы в Калуге.