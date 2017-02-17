Новые улицы Правобережья назовут именами ветеранов ВОВ

17.02.2017 11:14 276

15 – 16 февраля прошли заседания комитетов Городской Думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора БОРСУКА и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина СОТСКОВА.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города на 2017 год.

Доходная часть бюджета увеличивается на 5 миллионов рублей за счёт поступлений из областного бюджета, эти средства будут направлены на проведение ремонта автомобильных дорог.

За счёт перераспределения бюджетных ассигнований десять миллионов рублей будет направлено на благоустройство территории бывшего городского рынка, 12 миллионов рублей – на актуализацию комплексной зоны охраны объектов культурного наследия и разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Были одобрены поправки в положение «О муниципальном земельном контроле», изменения направлены на приведение положения в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании мирового соглашения между Городской Управой и ООО «Караван».

Задолженность ООО «Караван» перед Городской Управой по арендной плате за земельные участки составляет более 18 миллионов рублей. В целях урегулирования спора ООО «Караван» предложило в счёт погашения задолженности передать в муниципальную собственность 42/100 доли от нежилого помещения общей площадью 297 кв. метров в доме № 11 по ул. Спартака общей стоимостью 18,7 миллионов рублей. Оставшаяся доля помещения также будет передана городу в 2017 году в счёт погашения задолженности.

Члены комитета поддержали проект мирового соглашения и вынесли вопрос на заседание Городской Думы.

Были одобрены предложения по наименованию новых улиц в микрорайоне Правобережье.

Вновь образованным улицам предлагается присвоить наименования в честь ветеранов Великой Отечественной войны и войны в Афганистане: Андрея Алешина, Василия Стригунова, Бориса Литвинчука, Петра Тарасова и Владимира Козлова.

Андрей Алешин, Василий Стригунов, Борис Литвинчук и Петр Тарасов – участники Великой Отечественной, всем им было присвоено звание – Герой Советского Союза, Андрей Алешин – полный кавалер ордена Славы. Владимир Козлов в 1985 году погиб в Афганистане, посмертно награждён орденом Боевого Красного Знамени.

Также члены комитета одобрили предложение присвоить скверу на улице Болдина наименование сквер имени И.В. Болдина.

В ходе заседания были заслушаны отчёты управления городского хозяйства, управления архитектуры и управления по работе с населением.

На ремонт дорог в 2016 году были предусмотрены средства в размере 431 миллиона рублей, освоено – 365 миллионов рублей.

Выполнены и оплачены работы на 32 объектах общей площадью более 280 тысяч кв. метров.

Выполнены работы по ремонту и благоустройству 165 дворов и межквартальных проездов общей площадью 58 тысяч квадратных метров на сумму 88,9 млн. рублей.

На содержание и текущий ремонт дорог было израсходовано 463 миллиона рублей. Ямочный ремонт выполнен на площади 43,7 тысяч кв. метров.

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения было выделено 61,5 млн. рублей. На благоустройство городских территорий – 590 миллионов рублей, на содержание и ремонт объектов благоустройства израсходовано 178,6 миллионов рублей.

В 2016 году было установлено 22 спортивных тренажёрных комплекса и 141 детская площадка.

Ликвидировано 838 несанкционированных свалок.

Председатель комитета Виктор БОРСУК поднял вопрос о динамике выделения средств на содержание и уборку автомобильных дорог. По словам специалистов управления городского хозяйства, объёмы средств, выделяемых на эти цели, снизились по сравнению с 2015 годом. Виктор БОРСУК отметил существенные проблемы в деле уборки дорог от снега, было принято решение рассмотреть этот вопрос отдельно на следующем заседании комитета.

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в 2016 году было предоставлено 330 земельных участков в собственность за плату и постоянное (бессрочное) пользование, 226 земельных участка сданы в аренду.

Доход от продажи земельных участков составил 98,6 млн. рублей.

Поступления в бюджет города от арендной платы за землю составили порядка 300 миллионов рублей.

На государственный кадастровый учёт поставлено 100 земельных участков под многоквартирными домами.

По итогам претензионной работы в бюджет поступило 27,5 млн. рублей, по итогам исковой работы – 28,9 млн. рублей.

Отчёты были приняты к сведению.

На заседании бюджетного комитета был рассмотрен ряд отчётов о выполнении проверок Контрольно-счётной палаты. Проверки проводились в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Калуги», МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности», МУП «Единый рассчётно-кассовый центр», МУП «Зеленстрой» и МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства».

Выявленные по результатам проверки нарушения были устранены, проведены мероприятия по профилактике подобных нарушений в дальнейшем.